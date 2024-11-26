Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kış Şartlarında Karla Mücadeleye Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kış Şartlarında Karla Mücadeleye Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kış Şartlarında Karla Mücadeleye Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yolları açmak için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda 257 mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, zor durumda kalan vatandaşlara da yardım ediyor.

26.11.2024 11:47  Güncelleme: 11:49
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışının başladığı ilk andan itibaren tüm ilçelerdeki kırsal mahalle yollarında durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, toplam 140 personel ve 15 greyder, 9 kar bıçaklı kamyon, loder ve diğer araçlardan oluşan 50 araç ile karla mücadele ediyor. Ekipler, yol açma çalışmalarının yanı sıra, yolda mahsur kalan, donma tehlikesiyle karşı karşıya olan vatandaşlara, zor durumda kalan sağlık personeline ve ulaşımda zorluk yaşayan kırsal mahallelerdeki çiftçilere de yardım etmek için tüm güçleriyle çalışıyor.

Zorlu çalışma şartları ve özverili ekipler

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsal mahallelerde açılan yollar tekrar kapanırken, ekipler bu zor şartlarda uzun saatler süren bir çaba ile yolları açmaya devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, kar yağışı nedeniyle kapalı olan Bünyan'da 17, Develi'de 21, İncesu'da 4, Kocasinan'da 16, Özvatan'da 2, Pınarbaşı'da 80, Sarıoğlan'da 3, Sarız'da 24, Talas'ta 20, Tomarza'da 42, Yahyalı'da 28 olmak üzere 2 bin 56 kilometrelik yol ağında toplam 257 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Ekiplerin, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Develi'de 2, Pınarbaşı'da 15, Sarız'da 44, Tomarza'da 5 ve Yahyalı'da 2 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları ise sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kış Şartlarında Karla Mücadeleye Devam Ediyor - Son Dakika

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