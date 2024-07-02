Kayseri Büyükşehir Belediyesi Milli Maç Yayınını İptal Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli maç için düzenlenecek olan dev ekran yayınının iptal edildiğini duyurdu.

Paylaşımında milli maçın izlenmesi için düzenlenecek olan dev ekran yayınının iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Başkan Büyükkılıç, "Değerli hemşehrilerimiz, görülen lüzum üzerine yarın akşam planladığımız "Milli Maç" yayınımız iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ