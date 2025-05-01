Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde Etkili İletişim ve Stres Yönetimi Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde Etkili İletişim ve Stres Yönetimi Eğitimi Düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nde Etkili İletişim ve Stres Yönetimi Eğitimi Düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik 'Etkili İletişim ve Stres Yönetimi' eğitimi düzenledi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitimin önemine dikkat çekerek, sürekli gelişimin gerekliliğini vurguladı.

01.05.2025 14:45  Güncelleme: 14:47
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye personeline, 'Etkili İletişim ve Stres Yönetimi' başlıklı eğitim programı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da katılımı ile gerçekleşen eğitimde Büyükkılıç, eğitimin önemine işaret ederek, "Ya öğrenen ol, ya öğreten ol" ifadelerinde bulundu.

Belediye personelinin gelişimi ve daha etkin görev üstlenerek hizmet kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiği sürekli gerçekleşen eğitimler kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen eğitim programına, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, daire başkanları ve Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı.

"Kendimizi geliştirmek çok önemli yer etmekte"

Katılımın yoğun olduğu ve Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim programında açılış konuşması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitimin önemini vurgulayarak "Elbette bir yoğunluğun içerisinde, yerel yönetimlerin koşuşturmacasının arasında kendimizi geliştirmek de çok önemli yer etmekte, o açıdan bu alanda değişik birimlerimiz, değişik zamanlarda, değişik eğitim boyutları ile kendilerini yetiştirme, geliştirme düşüncesinde çalışmalar yapmakta" dedi. Büyükkılıç, bu anlamda etkili iletişim ve stresle başa çıkma ile ilgili eğitim gerçekleştirildiğini dile getirdi.

"Sahiplenme çok önemlidir"

Konuşmasında belediye personeline de seslenen Başkan Büyükkılıç, kesinlikle aidiyet, sahiplenme duygusunu kazanmaları tavsiyesinde bulundu. Büyükkılıç, "Şehrimizi sahiplenme, ailemizi sahiplenme, mesleğimizi sahiplenme, kurumumuzu sahiplenme, bunlar çok önemlidir. Eğer sahiplenmezseniz elinizin ucuyla tutarsınız. Elinizin ucuyla tuttuğunuz işte başarılı olamaz, hayata geçiremez ve yapamazsınız. Bir nörolog olarak katkıda bulunmak istiyorum, stres oluşur" diyerek sözü eğitimin önemine ve sürekli olarak kendini geliştirmenin gerekliliğine getirdi.

Başkan Büyükkılıç'tan belediye personeline teşekkür

Belediye personeline bugüne dek yaptıkları hizmetleri dolayısıyla da teşekkür eden Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir başarıdan söz ediliyorsa, belediyecilik kültürü ile ilgili 'Kayseri'miz bir başka' deniliyorsa bunları sağlayan siz fedakar kardeşlerimizsiniz" ifadelerini paylaştı.

"Eğitimi çok çok önemseyelim"

Programdaki konuşmasında bilginin her zaman insanı güçlü kıldığını aktaran Büyükkılıç, eğitim ile öğretim sayesinde bilgi edinip kendini geliştirme ile bunun sağlanabileceğini sözlerine ekledi. Başkan Büyükkılıç, "Daha önce yarım saatte, 1 saatte yapacağınız bir işi, belki 5 dakikada yapacaksınız. Hem dua alacaksınız hem hizmet edeceksiniz. O açıdan sevgili kardeşlerim eğitimi çok çok önemseyelim" dedi.

Konuşmasında stresle başa çıkma konusuna da değinen Başkan Büyükkılıç, yaklaşımın önemine vurgu yaparak, tebessümle yaklaşmanın sorunların çözümünde büyük etkisi olduğunu söyledi. Büyükkılıç, katılımcılara ilgisinden dolayı teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Etkili İletişim ve Stres Yönetimi Eğitim Programında Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kübra Şimşek, iletişimin önemi, etkili iletişim, stresle başa çıkma yöntemleri gibi önemli başlıklarda katılımcıları interaktif şekilde bilgilendirdi.

Program sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak tarafından Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kübra Şimşek'e günün anısına hediye takdiminde bulunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde Etkili İletişim ve Stres Yönetimi Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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