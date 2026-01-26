Kayseri Büyükşehir Belediyesi: "İtibar suikastlarına rağmen proje ve hizmetlerimizle anılmaya devam edeceğiz"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı'nın belediye şirketleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından konuyla alakalı açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, "İtibar suikastlarına rağmen proje ve hizmetlerimizle anılmaya devam edeceğiz" denildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"'Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na belediye şirketlerinin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu' şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber içerikleri ve ilgili haberlerde yer alan CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'in açıklamaları üzerine kamuoyunu 'doğru' bir şekilde bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapma gereği duyulmuştur. CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'in, 2024 Sayıştay Denetim Raporu'nu dayanak göstererek ortaya attığı iddialar ve 'Kayseri halkının hakkını ve hukukunu korumaya geldik' ifadeleri tamamen gündem oluşturma çabasıdır. CHP İl Başkanı Özer'e hatırlatmak adına; Sayıştay denetçileri tarafından yapılan inceleme sonucunda suç teşkil eden bir tespite varılırsa konu ile alakalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması zorunludur. Ayrıca zarar söz konusu olur ise kişi borcu çıkartılarak tespit edilen zararın tazminine karar verilir. Bahse konu iki şirketimizle ilgili de Sayıştay denetçileri tarafından suç duyurusu ve tazmin konusunda herhangi bir işlem yapılmamıştır. Şehrin marka değeri haline gelen ve vatandaşa hizmet etmekten başka bir kuruluş amacı ve işleyişi olmayan KAYMEK A.Ş. ve Spor A.Ş.'nin görevini yapmadığını iddia eden açıklamalar tamamen akıl tutulması ve gündemi değiştirme çabasıdır. Bu türden itibar suikastlarına rağmen Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesiyle hayata geçirdiği yatırım, proje ve hizmetleri ile anılmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - KAYSERİ