Büyükşehir\'den 2025 yılında şehre hayırsever işbirliğinde 130 milyon TL\'nin üzerinde katkı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hayırseverler ile iş birliği halinde şehre hizmet sağlamak noktasında dayanışma sergileyerek gerçekleştirdiği faaliyetlerinde, yine Kayseri'ye on milyonlarca liralık anlamlı ve gerekli katkıları sağladı.

Bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran Kayseri'nin Büyükşehir Belediyesi, gerek bütçesinden doğrudan gerekse hayırseverler ile dayanışarak hizmet üretmeyi sürdürdü.

Hayırsever şehir Kayseri'nin hayrı sever belediyesi Kayseri Büyükşehir, cami ile eğitim yuvası yapımı doğrultusunda önemli hizmetleri hayata geçirerek şehrin donanımlı hale gelmesine destek oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bağışçı Aksal Tekstil ve Elyaf Sanayi Ticaret A.Ş. arasında Fatma Turan Aksu Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi hizmet binası devri ve işletilmesine ilişkin iş birliği protokolü ve ayrıca hayırsever iş insanı Saffet Arslan ve Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ile birlikte 6 camide yapılması planlanan 4-6 yaş okuma salonlarına ilişkin iş birliği protokolüne imza attı.

Eğitim Alanında İş Birliği

Gökkent Mahallesi'nde hayırsever ile Büyükşehir iş birliğinde 16 sınıflı ilkokulun yapımına başlandı. 76 milyon 500 bin TL'lik yatırım maliyeti ile inşa çalışmalarına başlanan 16 sınıflı okul ile mahalleli ile eğitime büyük bir katkı sağlayacak.

Cami Anlamında İş Birliği

Hayırsever şehir olarak anılan Kayseri'nin Büyükşehir Belediyesi, hayırsever iş insanı Muhittin Birdal'ın katkılarıyla Melikgazi Anbar Mahallesi'nde inşa edilen Birdal Camii tamamlayarak ibadete hazır hale getirdi. Toplam 35 milyon TL maliyetli cami projesi, 560 metrekare zemin kat ve 220 metrekare birinci kat olmak üzere iki kattan oluşuyor. 632 kişilik ibadet kapasitesiyle planlanan camide ayrıca bir okuma salonu da yer alıyor.

Sağlıklı Yaşam Alanında İş Birliği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Kayseri'ye kazandırdığı ve yapımını hayırsever ağabeyi Ramazan Büyükkılıç'ın üstlendiği yaklaşık 30 milyon TL maliyetli Türkiye'nin en modern ve donanımlı Alzheimer Merkezi olarak tasarlanan Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi'nin temeli atılarak tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nde ayrıca Gesi Pati-Sihirli Düşler Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nuran Dursun ile Micron BPS firma sorumlusu Semiha Hacıseyitoğlu ile iş birliği protokolüne imza atılarak, sponsor firma, özel hayvan yaşam evleri binasının yapımı, içerisindeki kafes, ünite ve buna benzer donatılarının oluşturulması üstlenilirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ise evlerin altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacak. - KAYSERİ