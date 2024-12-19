Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Aileye Destek - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Aileye Destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahibi Aileye Destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dört çocuk annesi Sedef P.'ye gıda, giyim ve ev eşyası yardımı yaparak moral desteği sağladı. 32 yaşındaki Sedef P. zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

19.12.2024 15:15  Güncelleme: 15:17
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 32 yaşındaki 4 çocuk annesinin yaşam mücadelesine destek olmak için yardım elini uzattı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sedef P.'yi evinde ziyaret edip, hem gıda, giyim ve ev eşya desteği hem de moral verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gönül ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini daha sergileyerek, ihtiyacı olan bir aileye destek oldu. Kayseri'nin Melikgazi ilçesi'nde ikamet eden ve dört çocuk annesi olan 32 yaşındaki Sedef P., yaşamını sürdürmeye çalışırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı yardım ile yüzü bir nebze olsun güldü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, araştırma ve inceleme sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen Sedef P.'nin yardım talebini geri çevirmedi. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedef P.'yi evinde ziyaret ederek, ihtiyaç duyduğu eşyaları teslim etti.

Yapılan yardımlar arasında, battaniye, diş fırçası, gıda ve mutfak seti, ayakkabı, kırtasiye malzemeleri, bere, şapka, atkı, çorap, hijyen ürünleri, yatak, baza, yorgan, yastık, nevresim takımları ve daha birçok yaşam malzemesi yer aldı.

Sedef P., yaptığı açıklamada, "4 çocuğum var, 5 kişilik bir aile olarak yaşam mücadelesi veriyorum. Eşimden ayrıyım, zorluklarla baş etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Allah devletimize, milletimize zeval vermesin"

Başkan Büyükkılıç ve ekibine hem teşekkür hem de dua eden Sedef P., "Allah razı olsun, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ediyorum. Sesime duyarsız kalmadılar, gerekli yardımda bulundular. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sadece fiziksel değil, aynı zamanda moral desteğiyle de ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Aileye Destek - Son Dakika

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