Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerine verdiği destekle üretimi ve istihdamı artırıyor. Kooperatif sayısı 48'e ulaşırken, destek toplamı 10 milyon TL oldu.

06.03.2025 16:15  Güncelleme: 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Kayseri'deki kadınların işlettiği kooperatif sayısı sürekli artış gösterirken, Büyükşehir'in kooperatifleri desteği ise 10 milyon TL oldu.

8 Mart Kadınlar Günü'nde kadınların toplumdaki yeri ve önemi çerçevesinde farkındalıklar yaşanırken, Kayseri'de her yere ve her kesime hizmet ulaştırmaya gayret göstererek dokunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üreten ve ekonomi ile istihdama katkı sağlayan kadınların da yanında yer alıyor.

Büyükkılıç ile Büyükşehir, hem üretimin hem de kadınların destekçisi

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, üretim yapmak için Kayseri Valiliği ile birlikte destek olduğu kadın kooperatiflerine her fırsatta ziyaretler geçekleştirirken, öte yandan katkı da sağlıyor. Üreten kadınların yanında yer alarak 10 milyon TL'lik destekte bulunan Büyükşehir Belediyesi, hem üretimin hem de kadınların destekçisi oldu.

Büyükşehir'in desteklediği kadın kooperatifleri sayısı 48'e ulaştı, istihdam 669 kişi oldu

Kayseri Valiliği ile iş birliği halinde kadın kooperatiflerine destek olan Büyükşehir, Kayseri'nin her ilçesinde kurulan kadın girişimi ve işletme kooperatifleri sayısı 48'e ulaştı. Söz konusu kooperatif miktarı ile kooperatif kadın ortak sayısı 248 olurken, istihdam edilen kişi miktarı ise 669'a yükseldi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, kayseri, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 02:11:11. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.