Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Kayseri'deki kadınların işlettiği kooperatif sayısı sürekli artış gösterirken, Büyükşehir'in kooperatifleri desteği ise 10 milyon TL oldu.

8 Mart Kadınlar Günü'nde kadınların toplumdaki yeri ve önemi çerçevesinde farkındalıklar yaşanırken, Kayseri'de her yere ve her kesime hizmet ulaştırmaya gayret göstererek dokunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üreten ve ekonomi ile istihdama katkı sağlayan kadınların da yanında yer alıyor.

Büyükkılıç ile Büyükşehir, hem üretimin hem de kadınların destekçisi

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, üretim yapmak için Kayseri Valiliği ile birlikte destek olduğu kadın kooperatiflerine her fırsatta ziyaretler geçekleştirirken, öte yandan katkı da sağlıyor. Üreten kadınların yanında yer alarak 10 milyon TL'lik destekte bulunan Büyükşehir Belediyesi, hem üretimin hem de kadınların destekçisi oldu.

Büyükşehir'in desteklediği kadın kooperatifleri sayısı 48'e ulaştı, istihdam 669 kişi oldu

Kayseri Valiliği ile iş birliği halinde kadın kooperatiflerine destek olan Büyükşehir, Kayseri'nin her ilçesinde kurulan kadın girişimi ve işletme kooperatifleri sayısı 48'e ulaştı. Söz konusu kooperatif miktarı ile kooperatif kadın ortak sayısı 248 olurken, istihdam edilen kişi miktarı ise 669'a yükseldi. - KAYSERİ