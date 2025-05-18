Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nden Kamelya ve Bank İhalesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Japon çatılı kamelya ile ahşap bank alımı için ihale düzenleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 350 adet Japon çatılı kamelya ile 500 adet profil ayaklı ahşap bank alımı için açık ihale usulü ihale düzenleyecek. İhaleye katılmak isteyenler 22 Mayıs saat 14.330'a kadar başvurularını yapabilecek. İhale; Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yapılacak. - KAYSERİ