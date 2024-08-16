Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeleri Yeniliyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeleri Yeniliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeleri Yeniliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kıranardı Kent Ormanı, Beyazşehir Parkı, Erciyes Günübirlik Mesire Alanı ve Kurşunlu Parkı'nda bakım onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

16.08.2024 12:35  Güncelleme: 12:37
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekiplerince Kıranardı Kent Ormanı, Beyazşehir Parkı, Erciyes Günübirlik Mesire Alanı ve Kurşunlu Parkı'nda bakım onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı.

Kentin muhtelif yerlerinde mevcut ve yeni yaptığı park, bahçe ve yeşil alanları ile Kayserililere hizmet veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda park, bahçe ve mesire alanlarında bakım onarım çalışmalarını da titizlikle yürütüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekiplerince Kıranardı Kent Ormanı, Beyazşehir Parkı, Erciyes Günübirlik Mesire Alanı ve Kurşunlu Parkı'nda bakım onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı. Ekipler, Kıranardı Kent Ormanı'nda ihtiyacı karşılamak için kamelya sayılarını arttırarak 12 adet kamelyayı daha vatandaşların hizmetine sundu. Öte yandan, Beyazşehir Parkı'nda mevcutta bulunan kamelyaların bakım onarımlarını gerçekleştiren ekipler Erciyes Günübirlik Mesire Alanı'nda bulunan kamelyaların bakım onarımı ile yenileme çalışmalarına da başladı. Toplamda 75 adet kamelyanın bakımlarını itinayla yapacak olan ekipler çalışmanın ardından kamelyaları hizmete sunacak.

Kent merkezinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan parklardaki donatıların bakım ve onarımını da aksatmayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurşunlu Parkı'nda mevcutta bulunan oturma bankları ve çiçekliklerin bakım onarımlarını yaparak daha sağlıklı bir şekilde kullanıma sundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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