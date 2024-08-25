Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sel Felaketinde Yaraları Sarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sel Felaketinde Yaraları Sarıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sel Felaketinde Yaraları Sarıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan'da yaşanan sel felaketinde yaraları sarıyor. Büyükşehir İtfaiyesi, Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekip ve ekipmanları ile bölgede çalışma yürütürken, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç da AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen ve Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ile birlikte sel bölgesinde incelemelere bulundu.

25.08.2024 12:20  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan'da yaşanan sel felaketinde yaraları sarıyor. Büyükşehir İtfaiyesi, Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekip ve ekipmanları ile bölgede çalışma yürütürken, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç da AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen ve Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ile birlikte sel bölgesinde incelemelere bulundu.

Sel felaketinin boyutlarını tespit etmek, önlem almak ve arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirmek üzere hemen bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi, UMKE, JAK, Anda arama kurtarma ile Türkuaz ekipleri, afete müdahale ederken çok sayıda yardım kuruluşu da bölgedeki vatandaşlara yardıma koştu.

"Dayanışma ve kararlılıkla bu zorluğun üstesinden geleceğiz"

Yaşanan sel felaketi dolayısıyla hemen bölgeye ulaşan ve gece geç saatlere kadar çalışmaları yerinde yöneterek inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sel felaketinin herkesi derinden etkilediğini ancak dayanışma ve birlik olarak bu zorluğun üstesinden geleceklerine işaret etti. Büyükkılıç, "Bugün yaşadığımız sel felaketi hepimizi derinden etkiledi. Ancak biliyorum ki, dayanışma ve kararlılıkla bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Ekiplerimizle birlikte sahadayız; yaraları hızla saracağız. Birlikte daha güçlü olacağız" ifadelerinde bulundu.

Büyükşehir tüm imkanları ile sel bölgesinde

Başkan Büyükılıç, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte tüm imkanlarla sel bölgesinde vatandaşın hizmetinde olduklarını belirterek, bölge sakinlerine geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Arama kurtarma çalışmalarında onlarca vatandaşa ulaşılarak kurtarılırken, çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Selahattin Metin, Mustafa Elitaş, Gökmen Çiçek, Hulusi Akar, Tuğgeneral, Jandarma, AK Parti, kayseri, İtfaiye, Bünyan, MHP, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sel Felaketinde Yaraları Sarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Günlerdir her yerde aranan minik Narin’in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu Günlerdir her yerde aranan minik Narin'in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
16:10 Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses! Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor
15:13 Skandal videoya savunması daha beter Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alper Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumruklamasına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum
13:24 Orta Doğu alev alev İsrail uçakları Lübnan’ı vurdu, Hizbullah’ın yanıtı sert oldu Orta Doğu alev alev! İsrail uçakları Lübnan'ı vurdu, Hizbullah'ın yanıtı sert oldu
15:37 Amasya’nın 10 günlük suyu kaldı Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı
15:26 Jose Mourinho, Samet Akaydın’ın kalmasını istiyor Jose Mourinho, Samet Akaydın'ın kalmasını istiyor
14:52 Beşiktaş’ta deprem Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok
14:48 Başakşehir’de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı Başakşehir'de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı
14:47 Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması
14:43 Murat Övüç’ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı
14:17 Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?
14:16 Erzincan’da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
14:01 Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi
13:53 Attığı goller sitemi altüst etti Okan Buruk’tan Batshuayi kararı Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 17:32:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sel Felaketinde Yaraları Sarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement