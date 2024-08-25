Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sel Felaketinde Yaraları Sarıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan'da yaşanan sel felaketinde yaraları sarıyor. Büyükşehir İtfaiyesi, Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekip ve ekipmanları ile bölgede çalışma yürütürken, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç da AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen ve Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ile birlikte sel bölgesinde incelemelere bulundu.

Sel felaketinin boyutlarını tespit etmek, önlem almak ve arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirmek üzere hemen bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi, UMKE, JAK, Anda arama kurtarma ile Türkuaz ekipleri, afete müdahale ederken çok sayıda yardım kuruluşu da bölgedeki vatandaşlara yardıma koştu.

"Dayanışma ve kararlılıkla bu zorluğun üstesinden geleceğiz"

Yaşanan sel felaketi dolayısıyla hemen bölgeye ulaşan ve gece geç saatlere kadar çalışmaları yerinde yöneterek inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sel felaketinin herkesi derinden etkilediğini ancak dayanışma ve birlik olarak bu zorluğun üstesinden geleceklerine işaret etti. Büyükkılıç, "Bugün yaşadığımız sel felaketi hepimizi derinden etkiledi. Ancak biliyorum ki, dayanışma ve kararlılıkla bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Ekiplerimizle birlikte sahadayız; yaraları hızla saracağız. Birlikte daha güçlü olacağız" ifadelerinde bulundu.

Büyükşehir tüm imkanları ile sel bölgesinde

Başkan Büyükılıç, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte tüm imkanlarla sel bölgesinde vatandaşın hizmetinde olduklarını belirterek, bölge sakinlerine geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Arama kurtarma çalışmalarında onlarca vatandaşa ulaşılarak kurtarılırken, çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. - KAYSERİ