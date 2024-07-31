Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tercih Danışmanlığı Günleri Devam Ediyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ile Kayseri Kariyer iş birliğinde düzenlenen Tercih Danışmanlığı Günleri öğrenci ve ailelerin yoğun ilgisi ile devam ederken, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da stantları ziyaret etti.

Genç ve öğrenci dostu Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda her yıl düzenlenen Tercih Danışmanlığı Günleri öğrenci ve ailelerin yoğun ilgisi ile devam ederken Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve üniversitelerden idareci ve akademisyenler de Büyükşehir'in anlamlı hizmetinden yararlanan gençleri yalnız bırakmıyor.

Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Hunat Medresesi'nde kurulan YKS Tercih Danışmanlığı Merkezini ziyaret ederek gençlerin tercih heyecanına ortak olmuştu.

Tarihi medrese içerisindeki YKS Tercih Danışmanlığı Merkezi, bu kez Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'u konuk etti.

Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile birlikte Büyükşehir'in YKS Tercih Danışmanlığı Merkezi'ni ziyaret eden Prof. Dr. Altun, KAYMEK uzmanlarından hizmet hakkında bilgiler alarak tercih yapacak öğrencilerle sohbet etti.

Gençlerle bir araya gelen Altun, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen 'Tercih Danışmanlığı' günleri kapsamında Hunat Hatun Medresesi'nde açılan stantları ziyaret ederek, tercih yapacak aday öğrencilerimiz ve ailelerimiz ile sohbet ettik" dedi.

Rektör Altun, Kayseri Kariyer Merkezi Sorumlusu Kenan Tosun'dan da bilgiler aldı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun, KAYMEK ekibi, öğrenciler ve aileleri ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ