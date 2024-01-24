 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Üniversite Hastanesi'nde Yenileme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Üniversite Hastanesi'nde Yenileme Çalışmalarını İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Üniversite Hastanesi Ana Girişi ve Poliklinikler kısmında başlatılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükkılıç, çalışmaların tamamlandığında sağlık hizmetlerinin daha konforlu ve modern bir ortamda gerçekleşeceğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Üniversite Hastanesi\'nde Yenileme Çalışmalarını İnceledi
24.01.2024 - 12:52,  Güncelleme: 12:55
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, büyükşehir belediyesi tarafından Üniversite Hastanesi Ana Girişinde ve Poliklinikler kısmında başlatılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından Üniversite Hastanesi Ana Girişinde ve Poliklinikler kısmında yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Son durum hakkında yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarıyla her zaman şehrimizin hizmetinde" dedi.

Başkan Büyükkılıç, sağlık hizmetlerinin daha konforlu ve modern ortamda gerçekleşmesi için gayret ettiklerini ifade ederek; "Üniversite Hastanesi Ana Girişinde ve Poliklinikler kısmında yenileme çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız tamamlandığında, vatandaşlarımızın aldıkları ve buradaki sağlık çalışanlarımızın da verdiği sağlık hizmetleri artık çok daha konforlu ve modern bir ortamda gerçekleşmiş olacak" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yerel Haberler, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Üniversite Hastanesi'nde Yenileme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika


22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
22:13
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56
Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu

Son Dakika
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı: Hizbullah'ın bedelini Lübnan ödeyecek
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56 Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 23:21:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Üniversite Hastanesi'nde Yenileme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement