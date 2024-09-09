Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nde öğrenim gören öğrencilere eğitim alanında katkı sağlanması ve ekipman desteği sunulmasını içeren iş birliği protokolü imzalandı.

09.09.2024 10:23  Güncelleme: 10:24
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nde öğrenim gören öğrencilere eğitim alanında katkı sağlanması ve ekipman desteği sunulmasını içeren iş birliği protokolü imzalandı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha etkin ve kaliteli bir yerel yönetim hizmeti için kentteki kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nde öğrenim gören öğrencilere eğitim alanında katkı sağlanacak ekipman desteği sunulmasına imkan tanıyacak iş birliği protokolü imzalandı.

Kayseri İl Müdürlüğü'nde düzenlenen protokol imza törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ve İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nde öğrenim gören öğrencilere eğitim alanında katkı sağlanarak ekipman desteği sunulacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

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