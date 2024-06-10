Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri yatırım ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri yatırım ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediye başkanları birlikte Melikgazi Belediyesi'nde yatırım ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

10.06.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediye başkanları birlikte Melikgazi Belediyesi'nde yatırım ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nde başlattığı ve ilçe belediyelerinde sürdürdüğü istişare toplantılarına Melikgazi ile devam etti. Tüm ilçe belediye başkanları ile birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürün Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Melikgazi Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun ev sahipliğinde toplantı gerçekleştirdi. Büyükkılıç, ilçelerde yapılacak yatırımlarla ilgili bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirip, istişare ve değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, "Kayseri'mizi daha ileriye taşımak için gerçekleştirdiğimiz toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. Haftaya istişare ile başlayan Başkan Büyükkılıç, "Her şey Kayseri için, her şey şehrimizin müreffeh yarınları için diyerek hizmetlerimize, yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hem ilçelerimiz hem Büyükşehir'imiz olarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Palancıoğlu ise Başkan Büyükkılıç'a, ilçeye verdiği destek ve hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Murat Cahid Cıngı, Memduh Büyükkılıç, Şaban Çopuroğlu, Kocasinan, Melikgazi, AK Parti, Kayseri, Talas, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri yatırım ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:43:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri yatırım ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement