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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanları 4,5 yılda 1,8 milyon metrekare artırdı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanları 4,5 yılda 1,8 milyon metrekare artırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki çalışmalarıyla park, bahçe ve ağaçlandırma alanlarını 4,5 yıllık süreçte 1 milyon 834 bin 463 metrekare genişletti. Yeşil alanlar 11 milyon metrekareyi aşarak şehrin yaşanabilirliğini artırdı. Kayseri'nin en büyük millet bahçesi olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi de hizmet vermeye başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanları 4,5 yılda 1,8 milyon metrekare artırdı
05.01.2024 - 12:17,
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe ve ağaçlandırma alanlarını 4,5 yıllık süreçte 1 milyon 834 bin 463 metrekare arttırdı.

Kayseri'de büyükşehirlerin konforunu yaşatan, bunun yanında büyükşehirlerin sıkıntısını en az yansıtan şehir anlayışı ile hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı'nca gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde, şehirlerin olmazsa olmazı yeşil alanları genişletti.

Yeşil alanlar 11 milyon metrekareyi aştı

2019 yılı itibariyle Kayseri'deki mevcut 9 milyon 371 bin 303 metrekare yeşil alanı, yaşanabilir bir şehir olma yolunda gösterdikleri gayretler ile 2023 yılında 11 milyon 205 bin 766 metrekareye çıkaran Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, aradan geçen 4,5 yıllık süreçte yeşil alanda 1 milyon 834 bin 463 metrekare kat etti.

Hayata geçen millet bahçeleri içerisinde Türkiye'nin en büyüğü Kayseri'nin hizmetinde

Başkan Büyükkılıç'ın girişimleri ile başlatılan, şehrin daha yeşil ve yaşanabilir olması adına planlanan, Büyükşehir Meclisi'nde ismi Recep Tayyip Erdoğan olması kararlaştırılan ve Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde hayata geçen millet bahçesi, 1 milyon metrekaresi yeşil alan olmak üzere toplam 1 milyon 260 bin metrekare olarak Cumhuriyet Bayramı'nda halkın hizmetine başlamıştı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Türkiye'de hizmet vermeye başlayan millet bahçeleri içerisinde en büyük millet bahçesi olarak faaliyet gösteriyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanları 4,5 yılda 1,8 milyon metrekare artırdı - Son Dakika


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