Kayseri'de Bisiklet Ulaşımına Yatırım - Son Dakika
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Kayseri'de Bisiklet Ulaşımına Yatırım

Kayseri\'de Bisiklet Ulaşımına Yatırım
03.06.2025 10:47  Güncelleme: 10:50
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri'de ulaşım altyapısını güçlendirmenin yanı sıra, sağlıklı ve çevreci ulaşım aracı bisikletin kullanım imkanlarını da arttırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri'de ulaşım altyapısını güçlendirmenin yanı sıra, sağlıklı ve çevreci ulaşım aracı bisikletin kullanım imkanlarını da arttırdı. Başkan Büyükkılıç, 6 yıllık süreçte bisiklet yollarına yaklaşık 50 kilometre ekledi, bisiklet ulaşımına 100 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptı.

Kayseri'de ulaşımı önemsediği kadar sağlığı, sağlığı önemsediği kadar ise sporu dikkate alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hem kolay ve keyifli, hem çevreci, hem hesaplı, hem de spor ve sağlığa uygun ulaşım aracı bisiklete eğilerek, bu alana önemli katkı sağladı. Başkan Büyükkılıç, göreve geldiği günden bu yana bisiklet ulaşımına önem vererek, Kayseri'de her geçen gün ilgi artan ve tercih edilen bisikletlerin kullanılması için gerekli altyapıyı güçlendirdi. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda her yıl bisiklet sürerek farkındalık oluşmasına katkı sağlayan, her fırsatta bisiklet kullanılmasını teşvik eden ve vatandaşları spora çağıran Büyükkılıç, gerek Altın Bayrak sahibi Avrupa Spor Şehri Kayseri'nin bu niteliğine uygun olarak, gerekse hekim olması dolayısıyla sağlıklı ve çevreci yaşamı teşvik ederek şehrin bisiklet altyapısını her geçen gün güçlendirmeyi sürdürdü. Bu doğrultuda 6 yılda, şehrin ondan fazla noktasında toplam 102 milyon 687 bin 400 TL yatırım ile 44 bin 300 metre bisiklet yolunu kente kazandıran Büyükkılıç, Kayseri'de toplam 80 kilometrelik bisiklet yolunun hizmet vermesini sağladı. İlerleyen süreçte 90 kilometrelik daha bisiklet yolu inşa edilmesinin planlandığı Kayseri'de, bisikletin yaygınlaşması adına büyük bir mesafe kat eden Büyükkılıç, gösterdiği gayretli çalışmalar ile bu çevreci ve sağlıklı ulaşım hizmetine 'yol' açtı. Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan Kaybis, Başkan Büyükkılıç'ın görev süresinde gerçekleşen yatırımlar ve planlı büyüme sayesinde bugün 91 istasyon, 1.000 bisiklet ve 1.968 park ünitesiyle Türkiye'nin en büyük bisiklet ağı haline geldi. Kayseri'de yaygın ve kolay kullanımı ile bisiklet ulaşım hizmetine imkan tanıyan ödüllü proje Kaybis, hem Kayseri'ye hizmet ediyor, hem de talep eden diğer illere de bu hizmeti sunma noktasında örnek oluyor. Bu kapsamda Kayseri'de vatandaşların ilgisinin günden güne arttığı Kaybis, 2021'de 52, 2022'de 57, 2023'te 81, 2024'te 87 ve 2025'te ise 91 istasyon olmak üzere istasyon sayısını sürekli çoğaltarak sağlıklı ve çevreci ulaşım hizmetini özveri ile sunuyor.

Türkiye'nin 2'nci BMX Parkuru Kayseri'de

'Genç dostu' ödüllü şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporu ve sporcuyu da kapsayan hizmetlerine devam ettiği Kayseri'de, bisiklet ulaşımı olduğu kadar bisiklet sporuna yönelik de hizmetlerini gerçekleştirdi. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde, on iki bin metrekarelik alanı ile gerek ulusal gerekse uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapacak Türkiye'nin 2'nci BMX parkurunu şehre ve bisiklet severlere kazandırdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Bisiklet Ulaşımına Yatırım - Son Dakika

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