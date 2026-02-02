Kayseri Büyükşehir'den millet bahçesi ve yeşil alanlara 'sahip çıkma' çağrısı - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir'den millet bahçesi ve yeşil alanlara 'sahip çıkma' çağrısı

02.02.2026 11:43  Güncelleme: 11:45
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi başta olmak üzere kent genelindeki park ve yeşil alanlarda tespit edilen tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde hayata geçirilen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, şehre nefes aldıran önemli yaşam alanlarından biri olmaya devam ediyor. Ancak son günlerde millet bahçesinde ve kent genelindeki park, bahçe ve mesire alanlarında tespit edilen tahribatlar üzüntüye neden oluyor.

1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ateş yakılıp alanın terk edilmesi, çöp kovalarına zarar verilmesi, lavanta bahçesinde fotoğraf çekimi amacıyla konulan masa ve sandalyelerin kırılması gibi çirkin görüntüler kamuoyunun tepkisini çekti. Yaşanan bu olaylar, hem kamu malına zarar veriyor hem de vatandaşların günlük yaşam konforunu olumsuz etkiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, park ve yeşil alanların büyük bir emek ve maliyetle vatandaşların hizmetine sunulduğu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Kamuya ait bu alanlar; hemşehrilerimizin rahatlıkla vakit geçirebilmesi için büyük bir özveriyle hazırlanıyor. Ne yazık ki zaman zaman kendini bilmez kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getiriliyor. Bu durum sadece belediyemizi değil, tüm Kayseri halkını mağdur ediyor."

Belediye yetkilileri, kent genelindeki park, bahçe ve mesire alanlarında benzer olumsuzlukların yaşanmaması için vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti. Açıklamada, kamu malına zarar verilmesinin aynı zamanda gelecek nesillerin hakkına zarar vermek anlamına geldiği vurgulandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çağrısını "Unutmayalım ki bu şehir hepimizin. Kamu malına sahip çıkmak, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır" mesajıyla yineleyerek, tüm Kayserilileri ortak yaşam alanlarına sahip çıkmaya davet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

