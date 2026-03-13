Kayseri Büyükşehir'den özel çocuklarla anlamlı ağaç dikim etkinliği - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir'den özel çocuklarla anlamlı ağaç dikim etkinliği

Kayseri Büyükşehir\'den özel çocuklarla anlamlı ağaç dikim etkinliği
13.03.2026 14:38  Güncelleme: 14:39
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel ihtiyaçlı öğrencilerle birlikte düzenlediği ağaç dikim etkinliğiyle hem çevre bilincini güçlendirdi hem de çocuklara doğayla iç içe unutulmaz bir gün yaşattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel ihtiyaçlı öğrencilerle birlikte düzenlediği ağaç dikim etkinliğiyle hem çevre bilincini güçlendirdi hem de çocuklara doğayla iç içe unutulmaz bir gün yaşattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek özel ihtitaçlı öğrencilerle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kocasinan ilçesinde bulunan Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirilen ağaç dikim etkinliğinde özel öğrenciler, doğayla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın çevreye duyarlı şehir vizyonu doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen etkinlikte, "Yeşil Vatan" projesi çerçevesinde onlarca fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte özel ihtiyaçlı çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde fidan dikerek hem doğaya katkı sundu hem de açık havada keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Serkan Karakaya, Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdür Vekili Ahmet Moda, öğretmenler, öğrenciler ve Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı personeli de katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşçı, etkinlikte yaptığı konuşmada ilkbaharın gelişiyle birlikte ağaçlandırma çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda şehir genelinde çevre seferberliği başlattıklarını ifade etti. Taşçı, "Bugün burada sadece ağaç dikmiyoruz. Aynı zamanda özel çocuklarımızın toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu hissettirmek ve onların dünyada kalıcı bir iz bırakabileceklerini göstermek istiyoruz" dedi.

Okul Müdürü Serkan Karakaya da etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özel öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen ağaç dikim etkinliğinin son derece anlamlı olduğunu belirtti. Karakaya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "İnşallah çevremiz daha da ağaçlanır, dünyamız güzelleşir" ifadelerini kullandı.

Etkinlik boyunca özel öğrencilerin fidan dikimi sırasında yaşadığı heyecan ve mutluluk yüzlerinden okunurken, program günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi. Öğretmenler ve öğrenciler, bu anlamlı organizasyon için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir'den özel çocuklarla anlamlı ağaç dikim etkinliği - Son Dakika

SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir'den özel çocuklarla anlamlı ağaç dikim etkinliği - Son Dakika
