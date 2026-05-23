Büyükşehir personeline \'Siber güvenlik ve farkındalık eğitimi"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; dijital güvenlik alanında personel farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği 'Siber Güvenlik' eğitimini yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kurum içi eğitim faaliyetleri kapsamında personelin dijital güvenlik konusunda bilinçlenmesine yönelik önemli bir eğitime daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen 'Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi', belediye ve iştirak şirketlerinde görev yapan personelin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitim, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan ile Siber Güvenlik Uzmanı Musab Kaan Köse tarafından verildi. Programda; siber güvenlik kavramları, dijital ortamda karşılaşılan tehditler, kişisel ve kurumsal verilerin korunması, güvenli internet kullanımı, oltalama saldırıları, parola güvenliği ve korunma yöntemleri gibi pek çok konuda kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Bilgi teknolojileri ve dijital sistemleri kullanan tüm çalışanların çevrim içi ortamda daha güvenli hareket etmelerini amaçlayan eğitimde, hem iş hayatını hem de günlük yaşamı etkileyen siber risklere karşı alınabilecek önlemler detaylı şekilde ele alındı. Eğitime özel önem veren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personelin mesleki gelişimine katkı sunan kurum içi eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketlerinde görev yapan personel ise gerçekleştirilen eğitim dolayısıyla Başkan Büyükkılıç ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'na ve Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na teşekkür ederek, eğitimlerin kurumsal gelişim açısından önemli katkılar sağladığını ifade etti. - KAYSERİ