Kayseri Büyükşehir, KBB trafik uygulamasını sahada tanıttı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dijital şehircilik vizyonuyla kullanıma sunduğu ve 100 binin üzerinde aktif kullanıcısıyla Kayserililere şehir içi ulaşımda konfor ve hız sağlayan KBB Trafik uygulamasını bizzat sahada vatandaşlara tanıttı.

Kullanıcılarına güzergah, hareket saati ve kapalı yol gibi bilgileri sunan KBB Trafik uygulamasına ilgi, günden güne artarken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve kentte toplu ulaşım hizmeti sunan kuruluşu Kayseri Ulaşım A.Ş. uygulamanın tanıtımı için faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri personeli ile Kayseri Ulaşım A.Ş. personeli bizzat sahada toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara uygulamayı tanıttı.

Raylı sistem istasyonları ve otobüs duraklarındaki vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştiren ekipler, uygulamayı kullanmayan vatandaşlara uygulama hakkında detaylı bilgiler içeren broşürler eşliğinde uygulamayı tanıttı. Kayserililere KBB Trafik Mobil Uygulamasını nasıl kullanmaları gerektiğini cep telefonları üzerinden de uygulamalı olarak gösteren ekipler ayrıca mobil uygulamayı kullanan vatandaşların da memnuniyet geri bildirimlerini aldı.

Uygulamayı kullanan vatandaşlardan biri "Saat kaçta geleceğini biliyorum, durakta beklemiyorum. Dakikasında binip dakikasında istediğim yere gidebiliyorum" ifadeleri ile uygulamanın sunduğu kolaylıkları aktarırken uygulamayı kullanan diğer bir vatandaş ise "Uygulamayı indirdik güzel. İstediğiniz durağa götürüyor. Tramvay durağı, otobüs durağı size hepsini gösteriyor. Konumunuzu açtığınız zaman durakların yerini de görebiliyorsunuz. Güzel bir uygulama" sözleri ile mobil uygulamayı memnuniyetle kullandığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak, vatandaşların günlük yaşamına hız ve konfor kazandırmak amacıyla yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KBB Trafik mobil uygulaması, İOS ve Android platformlardan indirilerek aylık 100 binin üzerinde vatandaş tarafından aktif olarak kullanılıyor.

KBB Trafik uygulaması, toplu taşımadan otoparka, paylaşımlı bisiklet sisteminden nöbetçi eczanelere kadar pek çok önemli konuda anlık ve doğru bilgi sunarak vatandaşlara yön veriyor. Özellikle "Nasıl Giderim?" özelliği sayesinde kullanıcılar, şehir içinde en uygun rotaları saniyeler içinde öğrenebiliyor.

Toplu taşıma araçlarını canlı olarak takip edebilme, otoparklardaki anlık doluluk oranlarını görüntüleyebilme, Kaybis paylaşımlı bisiklet sistemi üzerindeki istasyon konumlarına erişim, nöbetçi eczane ve bilet dolum noktalarının bilgilerine kolayca ulaşım gibi çok sayıda özellik, uygulamayı Kayserililerin vazgeçilmezleri arasına taşıyor.

Ayrıca sık kullanılan hat ve durakların favorilere eklenebilmesi, uygulama üzerinden yapılan anlık duyurular ve şehir içi bilgilendirmelerle, vatandaşların ulaşımı planlı ve stressiz hale geliyor.

İOS ve Android işletim sistemi uyumlu cihazlarda kullanılabilen ve www.trafik.kayseri.bel.tr web adresi üzerinden de erişilebilen sistem, aynı zamanda belediyenin dijital belediyecilik anlayışının güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KBB Trafik ile sadece bir mobil uygulama sunmuyor, aynı zamanda vatandaşlarının hayatını kolaylaştıran, zaman kazandıran, çevreci ve sürdürülebilir bir şehir yaşamının altyapısını kuruyor. - KAYSERİ