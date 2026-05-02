Kayseri Büyükşehir, KBB trafik uygulamasını sahada tanıttı
Kayseri Büyükşehir, KBB trafik uygulamasını sahada tanıttı

Kayseri Büyükşehir, KBB trafik uygulamasını sahada tanıttı
02.05.2026 10:46  Güncelleme: 10:47
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dijital şehircilik vizyonuyla kullanıma sunduğu ve 100 binin üzerinde aktif kullanıcısıyla Kayserililere şehir içi ulaşımda konfor ve hız sağlayan KBB Trafik uygulamasını bizzat sahada vatandaşlara tanıttı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dijital şehircilik vizyonuyla kullanıma sunduğu ve 100 binin üzerinde aktif kullanıcısıyla Kayserililere şehir içi ulaşımda konfor ve hız sağlayan KBB Trafik uygulamasını bizzat sahada vatandaşlara tanıttı.

Kullanıcılarına güzergah, hareket saati ve kapalı yol gibi bilgileri sunan KBB Trafik uygulamasına ilgi, günden güne artarken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve kentte toplu ulaşım hizmeti sunan kuruluşu Kayseri Ulaşım A.Ş. uygulamanın tanıtımı için faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri personeli ile Kayseri Ulaşım A.Ş. personeli bizzat sahada toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara uygulamayı tanıttı.

Raylı sistem istasyonları ve otobüs duraklarındaki vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştiren ekipler, uygulamayı kullanmayan vatandaşlara uygulama hakkında detaylı bilgiler içeren broşürler eşliğinde uygulamayı tanıttı. Kayserililere KBB Trafik Mobil Uygulamasını nasıl kullanmaları gerektiğini cep telefonları üzerinden de uygulamalı olarak gösteren ekipler ayrıca mobil uygulamayı kullanan vatandaşların da memnuniyet geri bildirimlerini aldı.

Uygulamayı kullanan vatandaşlardan biri "Saat kaçta geleceğini biliyorum, durakta beklemiyorum. Dakikasında binip dakikasında istediğim yere gidebiliyorum" ifadeleri ile uygulamanın sunduğu kolaylıkları aktarırken uygulamayı kullanan diğer bir vatandaş ise "Uygulamayı indirdik güzel. İstediğiniz durağa götürüyor. Tramvay durağı, otobüs durağı size hepsini gösteriyor. Konumunuzu açtığınız zaman durakların yerini de görebiliyorsunuz. Güzel bir uygulama" sözleri ile mobil uygulamayı memnuniyetle kullandığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak, vatandaşların günlük yaşamına hız ve konfor kazandırmak amacıyla yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KBB Trafik mobil uygulaması, İOS ve Android platformlardan indirilerek aylık 100 binin üzerinde vatandaş tarafından aktif olarak kullanılıyor.

KBB Trafik uygulaması, toplu taşımadan otoparka, paylaşımlı bisiklet sisteminden nöbetçi eczanelere kadar pek çok önemli konuda anlık ve doğru bilgi sunarak vatandaşlara yön veriyor. Özellikle "Nasıl Giderim?" özelliği sayesinde kullanıcılar, şehir içinde en uygun rotaları saniyeler içinde öğrenebiliyor.

Toplu taşıma araçlarını canlı olarak takip edebilme, otoparklardaki anlık doluluk oranlarını görüntüleyebilme, Kaybis paylaşımlı bisiklet sistemi üzerindeki istasyon konumlarına erişim, nöbetçi eczane ve bilet dolum noktalarının bilgilerine kolayca ulaşım gibi çok sayıda özellik, uygulamayı Kayserililerin vazgeçilmezleri arasına taşıyor.

Ayrıca sık kullanılan hat ve durakların favorilere eklenebilmesi, uygulama üzerinden yapılan anlık duyurular ve şehir içi bilgilendirmelerle, vatandaşların ulaşımı planlı ve stressiz hale geliyor.

Kullanıcılarına güzergah bilgisi, hareket saati gibi bilgilerin yanı sıra anlık olarak kapalı yol bilgilerini de bildiren KBB Trafik uygulamasına ilgi, günden güne artıyor.

İOS ve Android işletim sistemi uyumlu cihazlarda kullanılabilen ve www.trafik.kayseri.bel.tr web adresi üzerinden de erişilebilen sistem, aynı zamanda belediyenin dijital belediyecilik anlayışının güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KBB Trafik ile sadece bir mobil uygulama sunmuyor, aynı zamanda vatandaşlarının hayatını kolaylaştıran, zaman kazandıran, çevreci ve sürdürülebilir bir şehir yaşamının altyapısını kuruyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir, KBB trafik uygulamasını sahada tanıttı - Son Dakika

Yıllarca unutulmayacak görüntü Sarılıp ağladılar Yıllarca unutulmayacak görüntü! Sarılıp ağladılar
Şarkıcı Tülay Özer hayatını kaybetti Şarkıcı Tülay Özer hayatını kaybetti
Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı
Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu
Fenerbahçe’ye bir kötü haber de Skriniar’dan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Skriniar'dan
Bunu beklemiyordu Yakışıklı Mısırcı’dan Fatma Soydaş’a soğuk duş Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş
1 Mayıs’ta kahreden kaza 2 işçi feci şekilde can verdi 1 Mayıs'ta kahreden kaza! 2 işçi feci şekilde can verdi
İstanbul’da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı
Fas Sultanı’na benzetilen Cem Yılmaz’dan güldüren paylaşım Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım

10:50
Yusuf Tekin sinyali verdi Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor
10:48
Galatasaray’dan Szymanski bombası Son karar o isimde
Galatasaray'dan Szymanski bombası! Son karar o isimde
10:31
Real Madrid’de Arda Güler’e büyük onur
Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur
10:15
Galatasaray’a servet kazandıracak Bu parayı veren Osimhen’i alır
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır
09:59
Sadettin Saran’dan Ederson için bomba karar
Sadettin Saran'dan Ederson için bomba karar
09:54
Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor
Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor
09:44
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu İşte Tuncer Ustael’in son hali
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
08:58
Tarihe geçti Bülent Ersoy’un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor
Tarihe geçti! Bülent Ersoy'un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor
08:34
Meteoroloji uyardı Yağışlar 4 gün daha sürecek
Meteoroloji uyardı! Yağışlar 4 gün daha sürecek
08:25
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor Trump, 5 bin askeri çekiyor
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir, KBB trafik uygulamasını sahada tanıttı - Son Dakika
