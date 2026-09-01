2026-2027 Adli Yılı Kayseri\'de Törenle Açıldı

2026-2027 Adli Yılı, Kayseri'de düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Soluk; "Hukukçunun en kutsal görevi, adaletin terazisini eğmeden, bükmeden, hakkı hak sahibine teslim etmektir" dedi.

Kayseri Adalet Sarayı'nda düzenlenen adli yıl açılış programı; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Kayseri Baro Başkanı Av. Murat Tolga Özsoy, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmenin herkesin ortak görevi olduğunu kaydederek; "2026 - 2027 adli yılın ülkemizde hukuki güvenliğe hızlı, adil, bağımsız ve tarafsız bir yargıya ve güçlü bir savunmaya vesile olmasını temenni ediyorum. Bu temenninin gerçekleşmesi için toplumdaki her kesimin emek, çaba, özveri inancına ihtiyacımızın bulunduğunu düşünüyorum. Yargı erkinin eşitler arasında birinci erkin olduğuna, kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerine adalet, liyakat, savunma ve eşitlik kavramlarına ve evrensel yargı kurallarına toplumun her kesimi tarafından saygı ve inanç gösterilmesi kanaatindeyim. Bu uğurda hakim ve savcılarımızın teminat güvenceleri tam olarak sağlanmalı, savunma hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalı, kanunlar yapılırken yargı organlarının görüş ve önerileri dikkate alınmalı, barolar ve avukatların tam bağımsızlığı sağlanmalıdır. Hakim, savcı ve avukatların aynı gemide olduklarını unutmadan hukukun tüm evrensel ilkelerini benimseyerek karşılıklı saygı ve meslek kurallarına tam bir inanmışlık ve adanmışlıkla görevlerini ifa etmeleri gerekmektedir. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli. Geciken adalet adaletsizliktir cümlesi adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de boş bir ifadedir. Oysa ki hem anayasanın hem usul kanunlarımızda hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içerisinde görülüp karara bağlanması esas olandır. Şunu da açıkça ifade etmek zorundayız; yargının hızlanmasını istiyoruz; fakat hız uğruna adaletten vazgeçilmesini istemiyoruz. Eksik incelemeyle savunma hakkı sınırlandırılarak yalnızca dosya sayılarını azaltmak amacıyla verilen kararın adı da adalet olmayacaktır. Bu nedenle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını daha da güçlendirmek, hızlı ve adil yargılamayı sağlamak hepimizin ortak görevidir" dedi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Soluk ise hukukçunun en kutsal görevinin adaletin terazisini eğmeden hakkı hak sahibine teslim etmek olduğunun altını çizerek; "Hiçbir güvence adil bir nizamda yaşamaktan daha teminatlı olamaz. İnsanoğlunun can ve mal güvenliğini, ırzı ve namusunu koruyan hukuk; kinle, nefretle, korkuyla, hatır veya hamasetle hareket etmez. Kaynağını hukuktan almayan hiçbir otoriteye boyun eğmez. O yalnızca gerçeği arar ve yalnızca hukuka uygun elde edilmiş verilere itibar eder. Güçlü ve uzun süren medeniyetler varlıklarını hep adaletle hükmetmelerine ve yönetilenlerin bu konudaki inançlarına borçludur. Devlete ve adalete olan inancın güçlü olması için toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak doğru bir hukuk sistemi; onu doğru ve yerinde uygulayacak nitelikli hukukçular gerekir. Bunun en güzel örneklerini atalarımız geçmişte kurdukları adil devletlere koydukları hukuk düzeniyle göstermişlerdir. Unutmayalım ki hukuk; yalnızca yazılı kuralların toplamı değil insan onurunu, eşitliği, hakkaniyeti ve toplumsal barışı koruyan bir ahlaktır. Hukukun amacı, düzeni sağlamak kadar vicdanları da rahatlatmaktır. Bu yüzden, hukukçunun en kutsal görevi adaletin terazisini eğmeden, bükmeden, hakkı hak sahibine teslim etmektir" ifadelerini kullandı.

"Kayseri Adliyesi en başarılı adliyeler arasındaki yerini aldı"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başsavcı Soluk; Alo Adalet 135 hizmetinin faaliyete geçtiği 3 ilden birisinin Kayseri olduğuna vurgu yaparak; "Bakanlığımız öncülüğünde toplumu bir ur gibi saran uyuşturucu, kara para, haksız kazanç, sanal bahis ve kumar, fuhuş, her türlü şiddet, yeni nesil suç ve terör örgütleri ile mücadele konusunda ilimizde de azim ve kararlılıkla mücadelemiz artarak devam etmektedir. Bu amaçla 2026 yılı içerisinde cumhuriyet başsavcılığımız bünyesinde aktif 12 soruşturma bürosuna ilaveten Terörizmin Finansmanı ve Aklama ile Spor Suçları soruşturma büroları kurularak faaliyetine başlamıştır. Yine bakanlığımızın talimatıyla yargılamanın hızlandırılmasını temin için adalet komisyonumuz bünyesinde 'Alo Adalet 135 ve Yargının Etkinliği Bürosu' kurulmuştur. Alo Adalet 135 hizmeti vatandaşımızın taraf olduğu dava ve soruşturmalar hakkında bilgi alabileceği doğrudan iletişim kanalı olup şu an faaliyete geçen 3 pilot ilden birisi de Kayseridir. İş ve dava yükünün azaltılması amacıyla 3. Tüketici, 29 ve 30. Asliye Ceza, 15.Asliye Hukuk, 11 ve 12. İş,12 ve 13. Aile, 10. Sulh Hukuk Mahkemeleri ve 3. İnfaz Hakimliği kurularak yargılama görevine başlamıştır. Velayet altındaki çocuklarımızın aileleriyle medeni ortamda kişisel ilişki kurmalarını temin amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyemizin desteği ile ilimizde 2.'si olan Talas Çocuk Teslim Merkezi kısa süre önce açılmıştır. 18 Ağustos 2026 tarihinde Denetimli Serbestlik Yükümlüsü ve işe ihtiyacı olan kişilerin istihdamını sağlamak amacıyla başsavcılığımız ile Kayseri, İncesu ve Mimarsinan OSB başkanlarımız arasına iş birliği protokolü imzalanmıştır" dedi. Kayseri Adalet Sarayı'nın başarı seviyesini her geçen yıl artırdığına dikkat çeken Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Soluk; "Halen 93 cumhuriyet savcısı,146 hakim, 958 personelimizle görev yapan Kayseri adliyemize 2025 resmi takvim yılında gelen ve çıkan iş yükü ile her yıl artan başarı durumunu sizlerle paylaşmak isterim. Başsavcılığımıza gelen 85 bin 717 soruşturma ve ihbar evrakının 86 bin 684 adedi aynı yıl içinde karara bağlanmış olup 2023-2024 yıllarında yüzde 87 olan başarı yüzdesi yüzde 101'e yükselmiştir. Başsavcılığımıza infaz için gelen 71 bin 690 infaz ve ilamat evrakının 56 bin 834 adedi aynı yıl içinde infaz edilmiş, 2023-2024 yıllarında yüzde 77 olan başarı yüzdesi yüzde 79'a çıkmıştır. Ceza mahkemelerimize açılan 67 bin 596 davanın 69 bin 63 adedi aynı yıl içinde karara bağlanmış, 2023-2024 yıllarında yüzde 94 olan başarı yüzdesi yüzde 102 olmuştur. Hukuk mahkemelerimize açılan 50 bin 551 davanın 49 bin 155 adedi aynı yıl içinde karara bağlanmış olup 2023-2024 yıllarında yüzde 95 olan başarı yüzdesi yüzde 96 olarak gerçekleşmiştir. Böylece adliyemiz en başarılı adliyeler arasındaki yerini almıştır" diye konuştu.

Adli Yıl açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum kuruluş müdürleri, oda başkanları, üniversite rektörleri ve hukukçular katıldı.