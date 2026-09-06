Kayseri\'de 13 bin metrekarelik alana itfaiye istasyonu ve K9 enkaz eğitim merkezi kuruluyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Mimarsinan Grup Amirliği'nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek, 13 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen itfaiye istasyonu ile K9 Arama Kurtarma Enkaz Eğitim Merkezi Projesi hakkında bilgi aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, afetlere ve acil durumlara yönelik müdahale kapasitesini güçlendirmek, arama kurtarma çalışmalarında nitelikli insan kaynağı ve K9 ekipleri yetiştirmek amacıyla sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Mimarsinan Grup Amirliği'ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükkılıç'a incelemeleri sırasında Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile daire başkanları eşlik etti. Ziyarette Başkan Büyükkılıç, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın ile İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Zeynuddin Bağdat'tan merkezde yürütülen çalışmalar ve projenin kapsamına ilişkin bilgi aldı. Toplam 13 bin metrekarelik alan üzerinde planlanan projenin 6 bin metrekarelik bölümü itfaiye istasyonu olarak düzenlenirken, kalan 7 bin metrekarelik alan ise K9 Arama Kurtarma Enkaz Eğitim Merkezi olarak hizmet verecek şekilde hazırlanıyor. Merkezde, arama kurtarma çalışmalarında görev alacak K9 ekiplerinin eğitim ve gelişim süreçlerine yönelik çok sayıda özel alan bulunacak. Proje kapsamında padok alanları, eğitim sınıfları, enkaz eğitim alanları, yavru köpek eğitim alanı ve çeviklik parkuru gibi bölümler oluşturuluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen merkezin yalnızca Kayseri'nin ihtiyaçlarına değil, ulusal ölçekte arama kurtarma kapasitesinin geliştirilmesine de katkı sunması hedefleniyor. Bu kapsamda merkez, ilerleyen süreçte diğer illerdeki itfaiye teşkilatları ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim faaliyetlerine de açılacak. Böylece farklı şehirlerden gelecek ekiplerin uygulamalı eğitimlerden faydalanmasına imkan sağlanarak, afet ve acil durumlara müdahalede kurumlar arası tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje, yalnızca K9 arama kurtarma köpeklerinin yetiştirilmesine yönelik bir merkez olmanın ötesinde, arama kurtarma personeli ve itfaiye erlerinin de uygulamalı eğitimlerle yetiştirilmesine imkan sağlayacak kapsamlı bir eğitim altyapısı niteliği taşıyor.