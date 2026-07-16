Kayseri\'de 15 Temmuz gecesi selalar yankılandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, Kayseri'deki tüm camilerden okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kayseri'de bir dizi etkinlik düzenlendi. Şehitlik ziyaretleri ile başlayan etkinlikler, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) düzenlenen programlar ile devam etti. Kartal Şehitliği'nden başlayan 15 Temmuz Milletin Zaferi Yürüyüşü'nün sonunda protokol üyeleri Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi.

Etkinliklerin ardından FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Kayseri'deki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak. - KAYSERİ