Kayseri'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Kayseri'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19.05.2022 14:07
Kayseri'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir dizi etkinlikle kutlandı.

Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir dizi etkinlikle kutlandı.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı tarafından Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Kutlama programı daha sonra Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda devam etti. Törende yabancı öğrenciler Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu. Daha sonra sporcular Vali Gökmen Çiçek'e Türk bayrağı hediye etti. Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı; "19 Mayıs Milli Mücadele'nin fiili olarak başladığı gündür. Milletimizin kaderini değiştiren 19 Mayıs 1919'un 103'üncü yıl dönümünü milletçe hep birlikte kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlatmış olduğu kurtuluş mücadelesi tarihe gömülmek istenen bir milletin tekrar doğuşu ve müreffeh yarınlara yürüyüşüdür. İstiklalimiz ve İstikbalimiz için verdiğimiz son mücadele olan Kurtuluş Savaşı'yla aziz milletimiz vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzana süreçte başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur" dedi. Programda daha sonra, halk oyunları, karate, kick boks, jimnastik ve çeşitli gösterilerle devam etti.

Törene; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, 12'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ilçe belediye başkanları, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Kayseri'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Kayseri'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Kayseri'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Kayseri'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Kayseri'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Kayseri'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

YORUMLAR
500
Bu tramvay ile 19 Mayıs coşkusu her yere taşındı Bu tramvay ile 19 Mayıs coşkusu her yere taşındı Yalova'da 19 Mayıs coşkusu Yalova'da 19 Mayıs coşkusu
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Kayseri, Mayıs, Yerel, Son Dakika

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