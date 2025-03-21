Kayseri'de 203 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de 203 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Kayseri\'de 203 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 203 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı. 134 personel ve 63 araçla çalışmalarını sürdüren ekipler, kırsal kesimlerdeki ana arterlerde de kar temizleme işlemlerini gerçekleştiriyor.

21.03.2025 12:35  Güncelleme: 12:39
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken, kırsal kesimlerde kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 203 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Yoğun kar yağışı sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ve merkezde büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 16 ilçeye bağlı mahalle yollarında 7 noktada, 134 personel ve 63 araçla gece gündüz demeden çift vardiyalı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Akkışla ilçesinde 1, Bünyan'da 12, Develi'de 6, Felahiye'de 6, Hacılar'da 3, İncesu'da 3, Kocasinan'da 12, Özvatan'da 4, Pınarbaşı'da 85, Sarıoğlan'da 5, Sarız'da 25, Talas'ta 6, Tomarza'da 15, Yahyalı'da 18 ve Yeşilhisar ilçesinde 2 olmak üzere 1624 kilometrelik yol ağında 203 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle açılan yollar tekrar kapanırken, Bünyan'da 4, Pınarbaşı'da 25, Sarız'da 7 ve Tomarza'da 15 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, merkezde ana arterlerdeki kaldırımlar, cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve yol temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de 203 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı - Son Dakika

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