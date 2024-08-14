Kayseri\'de 22 Kilometrelik Yol Yapım Çalışması Başlatıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Yüreğil, Eyim, Kuşcağız, Amarat bölgesindeki 22 kilometrelik il yolu bağlantısında, 40 bin ton sıcak asfalt kullanılacak 120 milyon TL'lik yol yapım çalışmasını başlattıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; Felahiye yolu üzerinde il yolu bağlantısında, Yüreğil, Eyim, Kuşcağız ve Amarat mahallelerini yakından ilgilendiren yol yapım çalışmaları kapsamında çalışmalara başlandığını duyurdu. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çalışmaların başlatıldığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Başlatılan çalışmalar çerçevesinde, yol platformu bozuk olan gerek trafik yoğunluğu gerekse de ağır tonajlı araçların geçmesi nedeniyle sık sık bozulan ve sürekli bakım, onarıma ihtiyaç duyulan 22 kilometrelik yol, daha konforlu ve güvenli halde yeniden hizmete sunulacak" diye konuştu. Büyükkılıç, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından altyapı güçlendirme ve yol platformu genişletilme çalışmaları gerçekleştirilen yolda alt temel ve temel malzeme çekilerek mevcut sanat yapılarının genişletilip, ardından sıcak asfalt çalışması yapılacağını kaydetti.

Program dahilinde asfalt serim işleminin hızlı bir şekilde tamamlanmasının planlandığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Yaklaşık 22 kilometrelik grup yolda toplam 40 bin ton Bitümlü Sıcak Karışım olan sıcak asfalt kullanılması öngörülüyor. Projede, yol genişletme, güçlendirme, sıcak asfalt ve sanat yapıları için 120 milyon TL yatırım, vatandaşların hizmetine sunulmuş olacak" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ