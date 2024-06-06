Kayseri'de 24 Saat Kesintisiz Ulaşım Dönemi Başlıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni dönem için hazırladığı projeleri bir bir hayata geçirirken, 24 saat kesintisiz ulaşım hizmetinin de 8 Haziran itibariyle hayata geçirileceğini duyurdu. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'de gece seferleri ile 24 saat kesintisiz ulaşım dönemi başlıyor" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'daha yaşanabilir bir Kayseri' vizyonu ile ulaşımda şehrin konforu için gayret gösterirken, yeni 5 yılda da bu alanda yeni projeleri hayata geçiriyor. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, gece seferleri noktasında Kayseri'de yoğun anahat üzerlerinde 24 saat ulaşım hizmetlerini sürdüreceklerini vurguladı. 'Kayseri'de gece seferleri ile 24 saat kesintisiz ulaşım dönemi 8 Haziran'da başlıyor' diyen Büyükkılıç, 983 hat kodlu sefer ve güzergah kapsamında 00.15, 01.45, 03.45 ve 05.15 saatlerinde gidiş ve dönüş yolu olarak Belsin, Otogar, Şehir Hastanesi, Erkilet Bulvarı, Havaalanı, Tren Garı, Cumhuriyet Meydanı, Mimsin, TOKİ, Beyazşehir ve İldem'in belirlendiğini ifade etti. Başkan Büyükkılıç ayrıca, 980 hat kodlu sefer ve güzergah çerçevesinde 00.15, 01.45, 02.15, 03.45, 04.45 ve 05.45 saatlerinde gidiş ve dönüş yolu olarak Şehir Hastanesi, Otogar, Tren Garı, Düvenönü ve Talas'ın belirlendiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de konforlu, güvenli ve kesintisiz bir ulaşım hizmeti sağlayacaklarını belirtti. - KAYSERİ