Kayseri'de 37. Ahilik Haftası Kutlamaları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de 37. Ahilik Haftası Kutlamaları Başlıyor

Kayseri\'de 37. Ahilik Haftası Kutlamaları Başlıyor

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından düzenlenen tanıtım toplantısında, 23-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 37. Ahilik Haftası'nın programı açıklandı. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, kutlamalarda dürüst esnaf ve sanatkarlara unvan verileceğini duyurdu.

19.09.2024 15:21  Güncelleme: 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından, 23-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 37. Ahilik Haftası Kutlamaları ile ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, "Pazartesi gününden itibaren kutlamalarımız başlayacak" dedi.

KESOB Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Ticaret İl Müdür Vekili Gazi Dinçaslan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kutlamalar çerçevesinde dürüstlüğü ile örnek olmuş esnaflara unvanlarının verileceğini söyleyen KESOB Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır, "İnşallah önümüzdeki hafta Ahilik Kutlamalarımız başlıyor Pazartesi gününden itibaren. Yani 23-29 Eylül arasında her yıl düzenli olarak yapılan Ahilik Haftası'nı Pazartesi günü itibariyle başlıyor. Pazartesi günü inşallah saat 9.15'de Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu töreni, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayacağız. Ardından sayın valimizi ziyaretimiz olacak. Büyükşehir belediye başkanımızı ziyaretimiz olacak. Ardından da Ahi Evran Zaviyesi Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi önünde kutlamamız olacak. Her yıl odalarımız ahisinin bilgisini birliğimize bildirir. Biz de burada araştırdığımızda dürüstlüğü, doğruluğuyla, çalışmasıyla örnek olmuş bir nesil bırakan ustalarımızdan seçme gayretinde oluyoruz. Biz de birlik olarak bunu 3'e düşürüyoruz. Bu yıl da yılın ahisi cam işlemecisi Necmettin Fevzioğlu seçildi. İlin kalfası da kaporta kalfası Mustafa Buğra Topçu oldu. Ardından ilin çırağı da Muhammed Emin Vural seçildi. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Erciyes Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamız pandemi döneminde aşı çalışması yapmıştı. Turkuaz aşısını yapmıştı. Biz de bu yıl hocamızı onore edelim diye hem plaket takdimi hem de kaftan giydirelim şeklinde kendilerine ve Erciyes Üniversitesi'ne ilettiğimizde kabul ettiler. Perşembe günü de bu şekilde bir kutlamamız var. Programın asıl sonu da Kırşehir'de yapılıyor. Kırşehir'de Cumhurbaşkanımızın ve bütün illerdeki ahilerimizin katılımıyla da o program yapılacak. Ben Ahilik Haftası'nın şehrimize, esnafımıza, sanatkarlarımıza, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da, "Ahi Evran Kayseri'ye gelerek burada esnaf ve sanatkarları örgütleyerek Ahlik sistemini kurmuştur. Şu anda nasıl ki esnaf ve sanatkarlar odalarımız var, o gün de o da vazifesi yapmışlar. Ahi Evran ve Ahilik dini ve milli bir müessesedir o dönem. Osmanlı'nın kuruluşunda çok büyük katkı ve emekleri vardır. Günümüze geldiğimizde şartlar ve roller değişti. Her şeyi o güne uydurarak yapma şansımız yok, her şey modernize oldu. Fakat biz hala bu işi devam ettiriyoruz. 1996'da biz bakanlığa müracaat ettik. 21 ilde kutlanıyordu biz 22. il olduk ama şu anda 81 ilin tamamında kutlama yapılıyor. Ben emeği geçen, bize destek veren ve bizimle birlikte hareket eden bütün kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyor, haftamızın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahilik Haftası, kayseri, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de 37. Ahilik Haftası Kutlamaları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:54 Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin’in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı
18:17 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
17:30 İsrail’in siber saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
09:28 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi
09:25 Fenerbahçe, Galatasaray’ın golcülerine derbide özel önlem alacak Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcülerine derbide özel önlem alacak
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
08:55 Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 20:57:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de 37. Ahilik Haftası Kutlamaları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement