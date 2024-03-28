Kayseri'de 440 Yıldır Hizmet Veren Nasrullahzade Vakfı Ramazan Ayı Boyunca İftar Yemeği Veriyor - Son Dakika
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Kayseri'de 440 Yıldır Hizmet Veren Nasrullahzade Vakfı Ramazan Ayı Boyunca İftar Yemeği Veriyor

Kayseri\'de 440 Yıldır Hizmet Veren Nasrullahzade Vakfı Ramazan Ayı Boyunca İftar Yemeği Veriyor

Kayseri'de 1584 yılında kurulan Nasrullahzade Vakfı, Ramazan Ayı süresince her gün 350 kişilik iftar yemeği veriyor. Vakıf ayrıca çeşitli yardım ve hayırlar da yapıyor. Vakıf yetkilisi Mehmet Soyaslan, vakfın Osmanlı döneminde kurulduğunu ve 440 yıldır hizmetlerine devam ettiğini belirtti. Vakıf, fakir ve fukaraya yardım, aşure gününde aşure dağıtımı gibi şartları yerine getiriyor. Bağış almadıklarını ifade eden Soyaslan, vakfın gelirlerini gayrimenkullerinden elde ettiklerini söyledi.

28.03.2024 15:37  Güncelleme: 15:38
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Kayseri'de 440 yıldır hizmet veren Nasrullahzade Vakfı; Ramazan Ayı boyunca her gün 350 kişilik iftar yemeği veriyor.

1584 yılında kurulan Nasrullahzade Vakfı; Mustafa Germirli İmamhatip Ortaokulu'nda Ramazan Ayı süresince iftar yemeği veriyor. Her gün 350 kişiye verilen iftar yemeğinin yanında vakıf tarafından çeşitli yardım ve hayırlar da yapılırken, Vakıf Çalışanı Mehmet Soyaslan; "Nasrullahzade Vakfı; Osmanlı döneminde 1584 yılında Nasrullahzade Mehmet Efendi tarafından kurulan bir mülhak vakıftır. O günden bu güne kadar 440 yıldır vakfımız hizmetlerine devam etmektedir. Kayseri'de vakfiyemiz gereği şartlar var. Bunlar fakir ve fukaraya yardım, aşure gününde aşure yaptırmak, Yasin hatim okutturmak gibi şartları yerine getiriyoruz" dedi. Vakfın faaliyetleri hakkında bilgiler veren Soyaslan; "Vakıf Mütefevelisi Dr. Mehmet Köseoğlu'nun öncülüğünde hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu sene 1 ay boyunca fakir ve muhtaç insanlara 1 ay boyunca yemek veriyoruz. Onun yanında 3 bin torba 25 kiloluk un dağıtımımızı yaptık, bunu her yıl yapıyoruz. Kandil gecelerinde etli pilav yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Altınoluk mahallesinde bulunan ve mülkiyeti vakfımıza ait Nasrullahzade Cami'nin her türlü gideri vakfımız tarafından karşılanıyor. Bunun haricinde yıllık 5 tane proje hafızlık orta okullarına gıda yardımı ve her türlü ihtiyaçlarına gücümüzün yettiğince yardımcı oluyoruz. Ayrıyeten diyanet tarafından verilemeyen, eksik kalan belletmenlere de belletmen ücreti vererek hayır şartlarımızı yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dışarıdan bağış almıyoruz"

Vakıf bünyesinde bağış almadıklarını da sözlerine ekleyen Mehmet Soyaslan; "Nasrullahzade Vakfı dışarıdan herhangi bir bağış almamaktadır. Vakfımızın 1584 yılından kalan gayrimenkullerini günümüz şartlarında değerlendirerek elde etmiş olduğumuz gelirler çerçevesinde bu yardımları yapmaktayız. Şuan içinde bulunduğumuz bina vakfımızın bir dönem gayrimenkulü olan bir bina. 440 yıl önce vakfeden şahsın ruhuna buradan her gün dualar gidiyor. 680 tane kiracımız var, piyasa şartlarında kiraya veriyoruz. Buradan gelenlerle vakfımızın amaçları doğrultusunda hizmet ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de 440 Yıldır Hizmet Veren Nasrullahzade Vakfı Ramazan Ayı Boyunca İftar Yemeği Veriyor - Son Dakika

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