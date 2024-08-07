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Kayseri'de 60 kişinin katılımı ile deprem tatbikatı yapıldı.

Kayseri'de İHH, ANDA ve Türkuaz arama kurtarma ekiplerinden oluşan 60 kişinin katılımı ile deprem tatbikatı yapıldı. AFAD'ın gözlemci olarak katıldığı eğitim tatbikatında senaryo gereği enkaz altında kalan 2 kişi de canlı olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Afetlere hazırlık kapsamında deprem tatbikatlarının devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ