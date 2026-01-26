Kayseri\'de 22 milyon TL\'lik destek ödemeleri öğrencilerin hesaplarına aktarıldı

Genç dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı' projesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılı destek ödemeleri hesaplara aktarıldı. Planlanan tarihten 1 hafta önce yapılan ödemeler, yarıyıl tatilinde öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Öğrenci ve genç dostu hizmetleri ile öğrencilerin ve ailelerin gönlüne dokunarak toplumun her kesiminden takdir gören Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere sunduğu desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç'ın sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen "Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı" projesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı destek ödemeleri hesaplara yattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kent sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyan öğrencilerine destek olmak için yürütülen projede 2.697 aileye 20 milyon 227 bin 500 TL destek ödemesi yapıldı. Planlanan tarihten 1 hafta önce yapılan ödemeler yarıyıl tatilinde öğrencilerin yüzünü güldürürken proje kapsamında dar gelirli ve ihtiyaç sahibi her bir aileye 7 bin 500 TL destek ödemesi yapıldı. Anlamlı projeye dair değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrenci ve genç dostu Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak daima öğrencilerin yanında olduklarını vurguladı. Başkan Büyükkılıç; "Yerel yönetim hizmetlerimizle çocuklarımız ve gençlerimizin daha donanımlı bir şekilde yetişmelerine katkı sunmaya çalışırken, yükseköğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ve ailelerine maddi olarak destek sağlıyoruz. Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı projemizde bu eğitim öğretim yılı için destek ödemeleri ailelerin hesaplarına aktarıldı. 2.697 aileye 20 milyon 227 bin 500 TL destek ödemesi yaptık. Aileler, öğrencilerimiz için güle güle harcasınlar" diye konuştu.

Büyükkılıç'ın anlamlı projesi, hem ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hem de üniversite öğrencilerinin eğitimini desteklemeyi amaçlıyor. - KAYSERİ