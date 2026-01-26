Kayseri'de 22 milyon TL'lik destek ödemeleri öğrencilerin hesaplarına aktarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri'de 22 milyon TL'lik destek ödemeleri öğrencilerin hesaplarına aktarıldı

Kayseri\'de 22 milyon TL\'lik destek ödemeleri öğrencilerin hesaplarına aktarıldı
26.01.2026 15:32  Güncelleme: 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı' projesi ile 2.697 ihtiyaç sahibi aileye toplam 20 milyon TL destek ödemesi gerçekleştirdi. Ödemeler yarıyıl tatilinde öğrencilere ulaştırılarak ailelerin yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Genç dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı' projesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılı destek ödemeleri hesaplara aktarıldı. Planlanan tarihten 1 hafta önce yapılan ödemeler, yarıyıl tatilinde öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Öğrenci ve genç dostu hizmetleri ile öğrencilerin ve ailelerin gönlüne dokunarak toplumun her kesiminden takdir gören Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere sunduğu desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç'ın sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen "Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı" projesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı destek ödemeleri hesaplara yattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kent sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyan öğrencilerine destek olmak için yürütülen projede 2.697 aileye 20 milyon 227 bin 500 TL destek ödemesi yapıldı. Planlanan tarihten 1 hafta önce yapılan ödemeler yarıyıl tatilinde öğrencilerin yüzünü güldürürken proje kapsamında dar gelirli ve ihtiyaç sahibi her bir aileye 7 bin 500 TL destek ödemesi yapıldı. Anlamlı projeye dair değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrenci ve genç dostu Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak daima öğrencilerin yanında olduklarını vurguladı. Başkan Büyükkılıç; "Yerel yönetim hizmetlerimizle çocuklarımız ve gençlerimizin daha donanımlı bir şekilde yetişmelerine katkı sunmaya çalışırken, yükseköğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ve ailelerine maddi olarak destek sağlıyoruz. Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı projemizde bu eğitim öğretim yılı için destek ödemeleri ailelerin hesaplarına aktarıldı. 2.697 aileye 20 milyon 227 bin 500 TL destek ödemesi yaptık. Aileler, öğrencilerimiz için güle güle harcasınlar" diye konuştu.

Büyükkılıç'ın anlamlı projesi, hem ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hem de üniversite öğrencilerinin eğitimini desteklemeyi amaçlıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Kayseri, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de 22 milyon TL'lik destek ödemeleri öğrencilerin hesaplarına aktarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aston Villa, deplasmanda Newcastle United’a şans tanımadı Aston Villa, deplasmanda Newcastle United'a şans tanımadı
Fenerbahçe’ye yıldız oyuncusundan kötü haber Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber
Dev yanardağı durmuyor: 6 saat boyunca lav püskürttü Dev yanardağı durmuyor: 6 saat boyunca lav püskürttü
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha

16:52
Maçtan sonra ortaya çıktı Sadettin Saran’ın gergin anları
Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
16:36
İşte Durdona Khakımova’nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
16:16
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita
Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 17:21:22. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de 22 milyon TL'lik destek ödemeleri öğrencilerin hesaplarına aktarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.