Kayseri'de Akaryakıt İstasyonları 3 Bin 450 Kişiyi İstihdam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de Akaryakıt İstasyonları 3 Bin 450 Kişiyi İstihdam Ediyor

Kayseri\'de Akaryakıt İstasyonları 3 Bin 450 Kişiyi İstihdam Ediyor

PÜİS Kayseri Şube Başkanı İbrahim Polat, Kayseri'de bulunan 233 akaryakıt istasyonunun 3 bin 450 kişiyi istihdam ettiğini belirtti. Ayrıca, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin kaçakçılığı sona erdirdiğini vurguladı ve PÜİS üyelerine yapılan yüzde 5 elektrik indirimine teşekkür etti.

21.03.2025 13:23  Güncelleme: 13:26
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PÜİS Kayseri Şube Başkanı İbrahim Polat; Kayseri'de 233 istasyonla hizmet verdiklerini ifade ederek, "Kayseri'de 233 istasyonda 3 bin 450 kişiyi istihdam ediyoruz. Bu insanları 3 ile, 4 ile çarptığınız zaman inanılmaz rakamlar ortaya çıkıyor" dedi.

Kayseri'de 233 istasyonda 3 bin 450 kişiyi istihdam ettiklerini kaydeden Başkan Polat; "Kayseri'de 233 istasyonda 3 bin 450 kişiyi istihdam ediyoruz. Ülke genelinde 365 bin kişi bu noktada ekmek yiyor, bu azımsanacak bir rakam değil. Bu insanları 3 ile, 4 ile çarptığınız zaman inanılmaz rakamlar ortaya çıkıyor. Öyle ya da böyle sadece pompacı çalıştırmak değil, bunun arka tarafı da var. Markete, tuvalet temizliğine, yıkamalara ayırdığımız insanlar var. Bizim amortisman giderimiz az olup ister istemez arsalarımız şehrin güzel noktalarında olduğu için biraz daha arsa payı değerinden karı orada görüyoruz. Eskinin karlarını beklemek bu durumda çok zor. Eskiden yüzde 10, 5, 7 koyduğumuz kenarda şuanda yüzde 1'lerle, 2'lerle savaş veriyoruz ama şükürler olsun ayakta duruyoruz" dedi.

"Devletin gönüllü tahsildarlarıyız"

Üretim yapmadıkları için vergi rekortmenleri arasına giremediklerini ifade eden Başkan Polat; "Devletimizin gönüllü tahsildarlarından bir tanesiyiz. Kayseri'de 3-4 tane organize sanayimiz var. Biz üretim yapmadığımız için vergi rekortmenleri arasına giremiyoruz. Yoksa bizim 233 istasyonu bir organize gibi düşünürseniz her daim birinci biz oluruz. Bu tarafına baktığımız zaman şöyle bir şey oluyor, gerçekten devletin gönüllü tahsildarı gibi çalışan işyerleri ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

"UTTS kaçakçılığı bitirdi"

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin kaçakçılığı bitirdiğinin altını çizen Polat; "Yakın bir zamanda Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) diye bir şey çıktı. Öncesinde yakıtın içerisine başka bir şeyler karıştırıyorlardı, denildi ki 'Otomasyon sistemi koyacağız, senin tankını takip edeceğiz' dediler. Daha sonrasında onu çözdükten sonra fatura kaçakçılığı çıkmaya başladı. Bunlarla birlikte devlet Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni getirdi; dedi ki 'Tekerleği olan araba istasyona girecek, bunu Gelir İdaresi Başkanlığı ile birlikte resmi olarak cihaz okuyacak, aynı zamanda istasyondan yakıt aldığı taktirde Gelir İdaresi olarak da ben göreceğim' dedi. Bütün ticari araçlara takılması zorunluluğu ile geldi. Bu şekilde geldiği zaman da tamamen kaçakçılığı bitirdi. Türkiye'deki 13 bin istasyonun hepsinde değil ama ister istemez belirli istasyonlarda fiş kaçakçılığı, fatura kaçakçılığı olduğu zaman orası mahkeme sonuna kadar kapatılıyor ve de mahkeme suçlu bulduğu taktirde orası artık tarlaya dönüyor" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de yeterli akaryakıt istasyonunun bulunduğunu kaydeden Polat; "İhale olduğu taktirde akaryakıt istasyonları çok güzel rakamlara gidiyor. O yüzden de belediyeler için de güzel bir gelir kapısı. Biz rica minnet ederek kendi arkadaşlarımızdan birazcık öteliyoruz. Şuanda duyduğum kadarıyla 4-5 tane geçenlerde çıktı ancak alan arkadaşımız olmadı. Ben, istasyon sayısının Kayseri'de yeterli olduğunu düşünüyorum. Akaryakıt istasyonlarının da eczaneler gibi belirli bir nüfusa bağlanması gerektiğine inanıyorum. Bunu da pandemi ile birlikte bakanlığın bize gönderdiği ve valiliğin bize tebliğ ettiği yazıda nöbetçi istasyon sayısını '50 bin kişiye 1 istasyon olarak nöbet yazacaksınız' dedi. Ben şuanda 233 istasyonun Kayseri için yeterli olduğuna ve istasyon ihalelerinin biraz daha durmasına inanıyorum" dedi.

PÜİS üyelerine elektrikte yüzde 5 indirim

PÜİS üyeleri akaryakıt istasyonlarının elektriklerine yaklaşık yüzde 5 indirim yapılmasından dolayı teşekkürlerini ileten PÜİS Kayseri Şube Başkanı İbrahim Polat; "KCETAŞ'a çok teşekkür ediyorum. İstasyonculara yüzde 5'e kadar bir indirim yaptılar elektrikte. 4-5 yıl önce EPDK'dan bizim birliğimiz altında hepimizin gözükeceği bir izin aldım. Türkiye'de ilk yaptık. Bunu aldıktan sonra KCETAŞ; aynı organize ve toptan yerler gibi görmeye başladı ve PÜİS üyelerine özel yüzde 5 indirimimizi aldık" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Akaryakıt İstasyonları 3 Bin 450 Kişiyi İstihdam Ediyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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