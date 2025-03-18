Kayseri'de Akıllı Şehircilik Vizyonu: Muhtarlık Bilgi Sistemi Hayata Geçiyor - Son Dakika
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Kayseri'de Akıllı Şehircilik Vizyonu: Muhtarlık Bilgi Sistemi Hayata Geçiyor

Kayseri\'de Akıllı Şehircilik Vizyonu: Muhtarlık Bilgi Sistemi Hayata Geçiyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehircilik vizyonu kapsamında geliştirilen Muhtarlık Bilgi Sistemi ile muhtarların mahalleleriyle ilgili verilere dijital ortamdan hızlı erişimini sağlamayı hedefliyor. Bu sistem, yerel yönetimde dijital dönüşümün öncüsü olmayı amaçlıyor.

18.03.2025 13:56  Güncelleme: 13:58
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehircilik vizyonu doğrultusunda geliştirilme çalışmaları devam eden ve yakın zamanda hayata geçirilecek Muhtarlık Bilgi Sistemi ile yerel yönetimde dijital dönüşümün öncüsü olmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Akıllı Şehircilik vizyonu doğrultusunda önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Muhtarlık Bilgi Sistemi, muhtarların mahalleleriyle ilgili her türlü veriye hızlı ve verimli bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, muhtarlıklarla olan iletişimini daha hızlı, verimli ve şeffaf bir hale getirmek amacıyla yeni bir dijital yönetim platformu geliştiriyor. Geliştirilmeye devam eden Muhtarlık Bilgi Sistemi, muhtarların mahalleleriyle ilgili tüm verilere tek bir ekrandan ulaşmasını sağlayacak.

Pek Çok Veriye Dijital Ortamdan Erişilebilecek

Bu sistem sayesinde muhtarlar, mahalle nüfusu, resmi kurumlar, yolların durumu (açık-kapalı), asfalt ve stabilize yollar gibi altyapı bilgilerini anlık olarak takip edebilecek. Belediyenin mahalleye yaptığı ve planladığı yatırımların, ayrılan bütçelerin şeffaf bir şekilde görülebileceği sistemde talep, öneri ve yatırım ihtiyaçları çevrim içi olarak iletilebilecek ve süreç adım adım takip edilebilecek. Yine bu sistem sayesinde, muhtarlar mahalleleriyle ilgili tarihi ve kültürel bilgilerden, yeşil alan miktarlarına ve imar durumuna kadar pek çok veriye dijital ortamdan erişebilecek.

Bu platform, Muhtarlar Derneği ile yapılan istişareler ve diğer şehirlerdeki başarılı uygulamalar incelenip daha kapsamlı hale getirilerek geliştiriliyor. Tamamen web tabanlı çalışan sistem, her muhtara özel kullanıcı adı ve şifreyle erişilebilecek şekilde tasarlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehircilik prensipleri doğrultusunda vatandaş odaklı dijital çözümler üretmeye devam ediyor. Muhtarlık Bilgi Sistemi, sadece veri paylaşımını hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda mahallelerin ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkili şekilde karşılanmasını sağlayarak Kayseri'yi daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve akıllı bir şehir haline getirecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Akıllı Şehircilik Vizyonu: Muhtarlık Bilgi Sistemi Hayata Geçiyor - Son Dakika

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