Kayseri'de akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bir süre sonra doluya çevirdi. Misket büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle zemin beyaza büründü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar özellikle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Hayatı olumsuz etkikeyen dolu yağışı bir süre sonra etkisini kaybetti. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri'de Aniden Dolu Yağışı - Son Dakika
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