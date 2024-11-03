Kayseri'de Arıcılığa Büyük Destek: Başkan Büyükkılıç'ın Projeleri Başarıyla Uygulanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Arıcılığa Büyük Destek: Başkan Büyükkılıç'ın Projeleri Başarıyla Uygulanıyor

Kayseri\'de Arıcılığa Büyük Destek: Başkan Büyükkılıç\'ın Projeleri Başarıyla Uygulanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için hayata geçirdiği projelerle arıcılığı destekleyerek, vatandaşların memnuniyetini kazandı. Dağıtılan arılı kovanlar sayesinde birçok kişi bal hasadı yapmaya başladı.

03.11.2024 13:46  Güncelleme: 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Kayseri'deki tarım ve hayvancılığı geliştirmek için ortaya koyduğu projeler yine meyvelerini vermeye devam ediyor. 16 ilçeyi kapsayan arılı kovan dağıtımından faydalanan ve arılı kovanlardan da ballarının hasadını yapan vatandaşlar projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç'ın talimatları ile Kayseri'deki tarımsal üretime özel önem vererek proje, yatırım ve faaliyetleri art arda hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, doğa için büyük önem arz eden ve ekonomik olarak tarımsal üreticilere katkı sağlayan arıcılık faaliyetlerine de arılı kovan dağıtımı ile destek olmuştu. Desteklerden faydalanarak memnuniyetini dile getiren arıcılar da bal elde ettiklerini ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve personeline teşekkürlerini iletti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerine sağladığı desteklerden dolayı Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür eden Taşhan Mahallesi Muhtarı Yüksel Deniz, üretim şehri Kayseri'de üretmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Memduh Büyükkılıç başkanımızdan hizmetinden dolayı Allah razı olsun. Bir yol için değil, tohumlarda, buğdayda, aspirde, arıda, tavukta her şeyde hizmeti var. Başkanıma da buradan söylüyorum. Üretim şehir Kayseri dediniz. Üretime devam edelim başkanım. Bize verin, biz üretelim. Saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu. Taşhan Mahallesi'nde yaşayan, Büyükşehir'in arılı kovan desteğinden faydalanan öğretmen Alparslan Gözelli ise arı desteği neticesinde bir çıta bal aldığını ifade ederek teşekkürlerini iletti. Gözelli konuşmasında şunlara yer verdi;

"Arıcılık kursundan belgemi aldım. Arıcılığı öğrendik. Küçük çaplı uğraşıyorduk. Büyükşehir Belediyesi'nin arı kampanyasından iki kovan da ben arı aldım. Bir çıta bal aldım. Belediyemize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Arıları beslemek için her yere lavanta ektim, ıtırlı bitkiler ektim. Hem etraf güzelleşiyor, hem doğa daha güzel oluyor. Sebzeye meyveye de faydası oluyor."

Konuşmasında ayrıca "Üreten Kayseri için başkanın tarım alanlarında da himmetleri çok" diyen Gözelli, "Tohum desteği verdi, arı desteği verdi, tavuk destekleri vardı. Destekleri var, sağ olsunlar. Memleketteki herkes bir şeyler üretirse herkes refah içerisinde yaşar. Etrafımızdaki insanlara model oluyor. Komşularım gelecek sene biz de alalım da biz de yapalım diyorlar. Örnek teşkil ediyor. Çok teşekkür ederiz, devamını da bekliyoruz" ifadelerinde bulundu. Mahzemin Mahallesi'nde yaşayan emekli esnaf Yusuf Tekdemir de hobi amaçlı arıcılıkla uğraştığını dile getirerek, Başkan Büyükkılıç'a yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı teşekkür ederek şöyle konuştu;

"Bu yıl benim arıcılıkta 3'üncü yılım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu arıcılık kursuna gittim, arıcılık eğitimi aldım. Arıya daha fazla heveslendim. Bu yıl Büyükşehir Belediyesi de kovan dağıttı. Ana arı yetiştirdim ve bölme yaparak kovanlarımı çoğalttım. 30 civarında kovanım var. Bulunduğumuz yer de arıcılık için güzel bir yer. Bu bölgede yüze yakın arı kovanı var. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç'a yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı teşekkür ederiz, çünkü kurada beş yüz kişiye dağıtılacaktı ama büyük fedakarlık yaparak bin kişiye arı dağıttı. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Memnunuz. Daha da devamını bekliyoruz inşallah, bizleri teşvik ederlerse çok memnun oluruz."

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu dağıtımdan memnun olduklarını vurgulayan Tekdemir, "Arılar da güzeldi. Büyükşehir'in desteği teşvik ediyor. Desteğinin de devamını bekliyoruz. Her yıl bu işi yaparlarsa, diğer belediyeler de yapsın. Kursa gidenlere birer ikişer kovan versinler, halkımızı kursa teşvik etsinler, köylere, mahallelere, ilçelere kurslar açılsın" temennisinde bulundu. Amarat Mahallesi'nde hobi amaçlı arıcılık yapan Mustafa Karaköse ise Büyükşehir personeline, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek "Oğlumla birlikte dört kovan arı aldık. Büyükşehir Belediyesi'nden arı dağıtıldığını öğrendik, diplomamız da vardı zaten arıcılık vardı bende. Onlar da Allah razı olsun. Belediye başkanımızla kuraya gitmiştik. Herkese kuraya katılmadan verdiler. Vatandaşın çoğu faydalandı. Büyükşehir'in sayesinde bedava kovan almış olduk, inşallah çoğaltırız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, daire başkanlarımıza, herkese teşekkür ederim bu büyük millete, memlekete hizmet. Yani bu köyde, kırsalda yaşayan insanlara büyük nimet. Bu ilgiden dolayı memnunuz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Belediye, Ekonomi, kayseri, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Arıcılığa Büyük Destek: Başkan Büyükkılıç'ın Projeleri Başarıyla Uygulanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:46 Çorum’da 5 katlı binada patlama Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi Çorum'da 5 katlı binada patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
14:30 Özdağ’dan Soylu’ya: Mamak’ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun Özdağ'dan Soylu'ya: Mamak'ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun?
13:18 Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı
12:25 Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı’dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu
11:47 Kredi derecelendirme kuruluşu SP, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı
11:05 Aldatılan kadın, erkek arkadaşını ’Lunaparka Gidiyoruz’ diyerek sınır dışı ettirdi Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 15:10:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Arıcılığa Büyük Destek: Başkan Büyükkılıç'ın Projeleri Başarıyla Uygulanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.