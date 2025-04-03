Kayseri'de Atık Çamur Yakma Tesisi Kurulacak - Son Dakika
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Kayseri'de Atık Çamur Yakma Tesisi Kurulacak

Kayseri\'de Atık Çamur Yakma Tesisi Kurulacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan ilçesinde atık çamur yakma ve elektrik üretim tesisi kurulacağını açıkladı. Proje hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla bir toplantı düzenlenecek.

03.04.2025 12:43  Güncelleme: 12:44
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından atık çamur yakma tesisi kurulacağı duyuruldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Boğazköprü Mahallesi, 168 ada, 1 nolu parsel adresinde 'Atık Çamur Yakma (400ton/gün) ve Elektrik Üretim Tesisi (2863 kW)' projesinin yapılması planlanmaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği'nin 9. Maddesi gereğince belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için 'Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı' yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bilgilendirme toplantısı 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14.00'da Boğazköprü Mahalle Muhtarlığı'nda gerçekleştirilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Atık Çamur Yakma Tesisi Kurulacak - Son Dakika

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