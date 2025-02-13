Kayseri\'de Aydınlatma Sistemleri ve Alt Geçitlerde Bakım Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

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Kayseri'nin çevre aydınlatma sistemleri ve alt geçitlerindeki bakım onarım çalışmaları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin profesyonel ekibi tarafından 7/24 esasına göre sürdürülüyor. Yeni projelerle şehirdeki aydınlatma alt yapısı modernize ediliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehri daha aydınlık ve güvenli hale getirmek için çevre aydınlatma sistemleri ve alt geçitlerde kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması yürütüyor.

İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı'na bağlı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, Kayseri merkezdeki 25 farklı noktada yaklaşık 600 çevre aydınlatmasını, ayrıca 28 araç alt geçidindeki 560 aydınlatma armatürünü 7/24 esasında profesyonel bir ekip ile bakım ve onarımdan geçiriyor.

Proje kapsamında, Sahabiye Mahallesi, Sivas Caddesi'nden Düveönü Tramvay Durağı'na kadar uzanan bölgede, Emek İstasyonu ile Yoğun Burç Kümeye kadar olan alanlarda toplamda 120 direğe LED figür montaj çalışmaları hızla devam ediyor. Modern teknolojilerin kullanıldığı bu projeyle, şehre hem enerji verimliliği sağlanacak hem de görsel olarak şehre estetik bir dokunuş katılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bakım ve onarım alanındaki başarısı, 27 Mayıs Caddesi'nde de kendini gösterdi. Burada bulunan 60'a yakın aydınlatma direği üzerindeki LED figürlerin bakım ve onarımı, 6 bomlu araç ve 18 uzman personelle sadece 4 saat gibi kısa bir sürede tamamlandı. Bu hızlı ve etkili müdahale, şehrin aydınlatma altyapısının kusursuz işleyişini sağlıyor.

Kayseri'nin her geçen gün daha aydınlık ve güvenli bir şehir haline gelmesi için yürütülen bu çalışmalar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehircilik alanındaki vizyonunu gözler önüne seriyor. Aydınlatma sistemlerinin bakım onarımı, şehirdeki güvenliği arttırmakla birlikte gece caddeleri daha canlı ve güvenli kılmayı hedefliyor. - KAYSERİ