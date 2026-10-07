Kayseri'de Başkan Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Ergen'e hayırlı olsun ziyareti yaptı - Son Dakika
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Kayseri'de Başkan Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Ergen'e hayırlı olsun ziyareti yaptı

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Kayseri\'de Başkan Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Ergen\'e hayırlı olsun ziyareti yaptı
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye yeni atanan İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete belediye başkanları da eşlik etti; görüşmede kentin huzur ve güvenliği için kurumlar arası iş birliği değerlendirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye yeni atanan İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Ergen'e yeni görevinde başarı dileği

İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen tarafından karşılanan Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki belediye başkanları, Ergen'e yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette Kayseri'nin huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar kapsamında kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'ye yeni atanan İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'e görevinde başarılar dileyerek, "Misafirperverliği için İl Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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