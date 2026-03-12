Kayseri\'de bayram öncesi şehit kabirlerine anlamlı ziyaret

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı öncesinde il genelinde bulunan şehit kabirlerine ziyaretler gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla 81 ilde eş zamanlı yürütülen ziyaretlerde şehit kabirlerinin mevcut durumları yerinde gözlemlenerek tespit edilen hususlar ilgili kurumlara iletilmek üzere kayıt altına alındı. Ramazan Bayramı öncesinde şehitlik ve şehit kabirlerine yönelik ziyaretler kapsamında, Arzu Çıngır, Ağırnas Mahallesi'nde bulunan Şehit Burhan Kaplan'ın kabrini ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehit kabirlerinin mevcut durumuna ilişkin incelemelerde bulunulurken, kabirlerin fiziki durumları yerinde gözlemlenerek mevcut durumlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmanın büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Ramazan Bayramı öncesinde ilimizde bulunan şehitlik ve şehit kabirlerine ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretler kapsamında özellikle ilçe ve kırsal bölgelerde bulunan şehit kabirlerinin mevcut durumlarını yerinde gözlemliyor, tespit edilen hususları ilgili kurum ve birimlere iletilmek üzere kayıt altına alıyoruz. Aziz şehitlerimiz, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını feda etmiş kahramanlarımızdır. Onların hatıralarını yaşatmak ve kabirlerini ziyaret ederek minnetimizi ifade etmek hepimiz için önemli bir vefa borcudur. Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirilen bu ziyaretlerle hem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor hem de vatandaşlarımızın ve şehit ailelerimizin şehitlik ziyaretlerine yönelik farkındalığın artmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bayram öncesinde il genelindeki şehit kabirlerine yönelik ziyaretlerin sürdürüleceği bildirildi. - KAYSERİ