Kayseri\'de Belediye İşçileri İçin Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediyelerinde kadrolu işçi pozisyonunda çalışan personelin 16'ncı Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başlandı.

Gönül belediyeciliğinin Kayseri'deki öncüsü Büyükşehir Belediyesi, metropol ilçe belediyeleriyle birlikte Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile belediyelerde çalışan kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen 16'ncı Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ilk toplantısına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Melikgazi, Kocasinan, Talas Belediye Başkan yardımcıları ve ilgili müdürler ile Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve sendika temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başladıklarını ifade ederek, "Burada kadrolu işçilerimizin toplu iş sözleşmesi ile ilgili ilk görüşmede belediyelerimizle beraber bir aradayız. Başkanlarımızı temsilen ilgili belediyelerimizin başkan yardımcıları, insan kaynakları müdürleri, temsilcileri, sendikamızın yönetimi, temsilci arkadaşlarımız hep beraber buradayız. Biz konu üzerinde ince çalışmaları yaptıktan sonra karar çalışmasında belediye başkanlarımızın bulunduğu ortamda sunmak suretiyle karara yönlendireceğiz" diye konuştu.

"Hep beraber hizmet üretiyoruz"

Belediye çalışanlarına teşekkür eden ve hep beraber hizmet ürettiklerini kaydeden Öztürk, "Çalışmalarımızda kurumlarımızın hizmetlerine destek veren katkı veren bütün işçi personeli arkadaşlarımıza, başkanlarımız adına teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Çalışıyorlar, hep beraber hizmet üretiyoruz ve sonuçta bu şehre katkı sağlıyorlar. Biz de onların her dönem olduğu gibi toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yapmak suretiyle hak ettikleri maaşları, sosyal hakları düzenlemek suretiyle elimizden gelen katkıyı vermeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Belediye başkanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz"

Genel Sekreter Yardımcısı Öztürk, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, "Bu çalışmaya katkı veren bütün belediyelerimizdeki arkadaşlarımıza teşekkür ederken, yine sözleşmenin tarafı olan sendikamızın yetkililerine de buradan tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu başlangıç olan toplantıdan sonraki görüşmelerimizin de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum Bu anlamda da bize bu imkanları sağlayan bütün belediye başkanlarımıza ayrıca burada teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de Kayseri belediyeciliğinin hiçbir zaman için çalışanları mağdur etmediğini kaydetti. Başkan Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederek şunları söyledi:

"Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığımız ile Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, Melikgazi, Kocasinan, Talas belediyelerimizde kadrolu olarak çalışan arkadaşlarımızın 16'ncı dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerini başlatıyoruz. Her zaman bir orta nokta bulundu, anlaşma sağlandı. Bu zamana kadar model olan Kayseri belediyeciliği hiçbir zaman için çalışanları mağdur etmedi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Melikgazi, Kocasinan, Talas Belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum." - KAYSERİ