Kayseri'de Belediye İşçileri Maaş Farklarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Kayseri'de Belediye İşçileri Maaş Farklarına Tepki Gösterdi

Kayseri\'de Belediye İşçileri Maaş Farklarına Tepki Gösterdi

Kayseri'de Hizmet-İş Sendikası'na bağlı yaklaşık 600 belediye işçisi, maaşlarındaki adaletsizliğe dikkat çekmek amacıyla iş bırakarak oturma eylemi gerçekleştirdi. İşçiler, aldıkları ücretlerin 34 bin TL ile 45 bin TL arasında değiştiğini belirterek, daha adil bir ücret politikası talep ettiler.

19.02.2025 12:37  Güncelleme: 12:42
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Kayseri'de, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi'ne bağlı yaklaşık 600 belediye işçisi, maaş farklıklarına tepki göstererek iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimlerde çalışan işçiler, sabah saatlerinde iş bırakarak oturma eylemi yaptı.

Eyleme, Fen İşleri, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Atölye, Park Bahçeler ve Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) gibi belediyeye bağlı çeşitli birimlerden çalışanlar katıldı. İşçiler, aynı işi yapmalarına rağmen maaşlarında büyük farklılıklar olduğunu belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Çalışanların maaşlarının 34 bin TL ile 45 bin TL arasında değiştiği ifade edilirken, işçiler adil bir ücret politikası talep etti. Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de eyleme katılarak işçileri teskin etmeye çalıştı. İş bırakma eyleminin sürdüğü saatlerde Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileri arasında görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmelerin ardından saat 11.00'da işçiler eylemi sonlandırdı ve işbaşı yaptı. İşçilerin talepleri ve belediye yetkililerinin nasıl bir adım atacağı merak konusu olurken, çalışanlar maaş adaletsizliğinin giderilmesini ve daha adil bir ücret skalası oluşturulmasını istediklerini dile getirdi. Sendika yetkilileri ise konunun takipçisi olacaklarını ve işçilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

"Arkadaşlarımızın almış oldukları kararın yanındayız"

Eylemde açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, "1 Ocak 2025 tarihi itibariyle ücretlerimizin asgari ücretin yüzde 30 oranında artmasından dolayı, enflasyonun da yüzde 44 oranında artmasından dolayı ciddi manada mağduriyet yaşadık. Bu mağduriyetin yaşanmaması için de Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar belediyelerinde ek bir protokol talebimiz olmuştu. Yaklaşık 2 aydır bu süreç devam ediyor. Biz işverenlerimizle bugün bu sürecin yaşanmaması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Dün gece saatlerinde iş yeri sendika temsilcilerimiz Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndaki arkadaşlarımızın toplantı talebini bize iletti. Biz de sabah 07.30'da arkadaşlarımızla bir araya geldik. Süreci anlattık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Ocak 2025 tarihinden sonra herhangi bir ek protokol yapmayacağını ve yılbaşına kadar toplu iş sözleşmesi sürecinin devam edeceğini ifade ettiklerini söyledik. Genel olarak zaten Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bütün birimleri, şirketleri ile Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar'da çalışan arkadaşlarımızın tamamı zaten 1 buçuk aydır iş bırakma eylemi için bizim yanımızda olduklarını ifade ediyorlar. Biz sürecin tamamlanması, işverenlerimizle diyaloğumuzun devam ettiği noktasında arkadaşlarımızı hep teskin ettik. Maalesef 12 Şubat 2025 tarihi itibari ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde herhangi bir iyileştirme yapılmayacağı bize resmi olarak yazıldı. Yaptığımız görüşmelerde "Kapıda bin 500 kişi var. Çalışan çalışır, çalışmayan da bırakır gider" şeklinde sinkaflı cümle kullandılar ama biz bu cümleyi paylaşmak istemiyoruz. Bizim arkadaşlarımız yuvalarını çocuklarını terk edip, bu şehrin dört bir tarafında vatandaş sağlıklı bir ulaşım yapsın diye gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Bugün burada olmamızın tek sebebi var. Geçmişteki dostluk hukukumuzun gereği dostlarımızı uyarmak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi, Kocasinan, Talas'taki arkadaşlarımızın bütün idarecileriyle bir araya geldiğimizde her biri haklısınız dedi. Fakat çözüm noktasında maalesef topu belediye başkanlarına attılar. Bürokratların belki bu noktada gücü yoktur ama kendi bürokratlarını da dinlemediler. Biz Hizmet-İş Sendikası olarak dünden itibaren arkadaşlarımızın almış oldukları kararın yanındayız. Ne zaman sonuçlanırsa, sonuçlanana kadar da arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Belediye İşçileri Maaş Farklarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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