Kayseri\'de Binicilik Eğitimi Kontenjanları Hızla Dolduruldu

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde düzenlenen ve yeni dönem kursunda vatandaşların yoğun ilgisi ile kontenjanları kısa sürede dolan binicilik eğitimleri başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde, 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri'de spor faaliyetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde aralıksız sürdüren spor kuruluşu Spor A.Ş. sporun her dalına imzasını atmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde hizmet veren Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde düzenlenen, 9 yaş ve üzeri herkesin faydalanabildiği yoğun ilgi gören binicilik eğitimlerinde yeni dönem kursları sürüyor.

Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri arkasında faaliyet gösteren Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde hayata geçirilen binicilik eğitimleri yeni dönem kayıtlarında kontenjanlar, vatandaşların yoğun ilgisi ile kısa sürede doldu. Binicilik tutkunlarına keyifli bir deneyim yaşatacak program haftada 2, toplamda 8 derslik eğitim paketi içerisinde biniciliğe dair birçok konu, hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle binicilik tutkunlarına sunuluyor.

Vatandaşlar, yeni dönemlerde düzenlenecek binicilik eğitimleri hakkında detaylı bilgiye 0530 375 00 38 numaralı telefon üzerinden ve Cırgalan Mah. 4121 Sokak Kocasinan/Kayseri adresindeki tesisten erişebilecek. - KAYSERİ