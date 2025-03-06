Kayseri'de Deprem Dirençli Kentler Konferansı İçin Ziyaret - Son Dakika
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Kayseri'de Deprem Dirençli Kentler Konferansı İçin Ziyaret

Kayseri\'de Deprem Dirençli Kentler Konferansı İçin Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür ve Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Yavuz Sarı ile birlikte bir heyeti makamında ağırladı. Ziyarette yerel yönetimlerin deprem dayanıklılığı konusundaki çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

06.03.2025 16:17  Güncelleme: 16:18
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Yavuz Sarı ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Deprem Dirençli Kentler Konferansı'na katılmak üzere kente gelen Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Yavuz Sarı ve beraberindeki heyet Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile birlikte yerel yönetimlerin üzerine düşeni yapma yönünde gayret gösterdiklerini ifade etti.

Kentin geleceğine yönelik ortak akılla çalışmalar yaptıklarını ifade eden Büyükkılıç, "Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Yavuz Sarı ve beraberindekileri, belediyemizde ağırladık. Değerli hocamıza ve kıymetli heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. Naci Görür de misafirperverliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal, Ufuk Sekmen ve daire başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette, yapılacak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Deprem Dirençli Kentler Konferansı İçin Ziyaret - Son Dakika

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