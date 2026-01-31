Diş Hastanesi ek binasına okuma salonu yapılacak - Son Dakika
31.01.2026 12:14  Güncelleme: 12:16
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi Ek Binası'na bir okuma salonu açılması talimatı verdi. Salon, 4 bini aşkın kitapla donatıldı ve hastane ziyaretçilerine hizmet verecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi Ek Binası'nın hizmete açılmasının ardından verdiği talimatla, buraya bir okuma salonunun açılmasını sağladı.

Erciyes Üniversitesi Diş Hastanesi Ek Binası'nın Kayseri'ye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri'nin doktor başkanı Memduh Büyükkılıç, sağlık ile eğitim-öğretime yine kayıtsız kalmadı ve buraya bir okuma salonu kurulması talimatını verdi. Konuya ilişkin paylaştığı düşüncelerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Erciyes Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi Ek Binası'nda ilk hasta kabulünü gerçekleştirdiğimiz gün, okuma salonunun boş olduğunu gördük. 'Burası eksik kalmasın' dedik ve üzerimize düşeni yaptık. 4 bini aşkın kitapla okuma salonunu donattık. Bilgiyle, emekle, gönülle tamamlanan bu güzel dokunuş şehrimize, üniversitemize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şefi Maide Olgun ise okuma salonuna ilişkin yaptığı açıklamada; "Şu an Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Yeni Hizmet Binası'ndayız. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları ile buraya bir okuma salonu yaptık. İçerisinde 4 binin üzerinde kitabımız var. Okuyucularıyla buluşmak için hazır. Hastanemize gelen tüm ziyaretçiler burada, kitap okuma, ödünç alma işlemlerini yaparak bu okuma salonundan istifade edebilirler" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

