Kayseri\'de Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi Kayseri Kalesi'ni kırmızı ışıkla aydınlatarak otizme dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 2 Nisan, otistik spektrum bozukluğuna sahip bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak kabul ediliyor. Bu anlamlı günde Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilen farkındalık etkinliklerine Kayseri de katıldı. Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Toplumda otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan tarihi Kayseri Kalesi'nin surları otizmin sembol rengi olan kırmızı ışıkla aydınlatıldı. Bu özel etkinlik, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, "özel kardeşlerim" diyerek, özel ihtiyacı olan vatandaşlara gösterdiği ilgiyi bir kez daha gözler önüne sererken, Başkan Büyükkılıç, çeşitli proje ve hizmetlerle otizmli bireylerin yaşam kalitelerini artırmayı hedefleyen bir anlayışı benimsemeye devam ediyor. Tarihi Kayseri Kalesi'nin duvarlarına yansıyan kırmızı ışık, hem şehirde görsel şölen oluşturdu hem de görenleri derinden etkiledi. Kayserililer, Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlamlı etkinliği ile otizm konusunda daha fazla bilgi edinmeye ve duyarlılık göstermeye teşvik edildiklerini belirterek, yapılan çalışmaları takdirle karşıladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sadece bu özel günde değil, her zaman otizmli bireylerin yanında olmaya ve toplumsal farkındalık oluşturmaya devam ediyor. - KAYSERİ