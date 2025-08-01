Kayseri\'de Elektrikli Araçlar için Yeni Şarj İstasyonları Hizmete Girdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci vizyonuyla hayata geçirilen K-Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonları, Ulaşım A.Ş. kontrolündeki Kurşunlu ve Hunat otoparklarında hizmete girdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Kayseri Ulaşım A.Ş., şehir genelinde çevreci ve sürdürülebilir ulaşım yatırımlarına öncülük etmeye devam ediyor. Bu kapsamda, elektrikli araç kullanıcılarının şehir içi ulaşımda daha kolay ve ekonomik çözümlerden faydalanabilmesi amacıyla, Kurşunlu ve Hunat otoparklarına 1'er adet 22 kw'lık AC K-Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonu kuruldu.

Kurşunlu ve Hunat otoparklarına da yerleştirilen K-Şarj istasyonları ile birlikte Kayseri'nin modern ulaşım altyapısı daha da güçleniyor.

Hunat Enerji işletmeciliğinde hizmet veren K-Şarj istasyonları, Kayseri Ulaşım A.Ş. kontrolündeki bu merkezi otoparklarda faaliyete geçerek elektrikli araç sahiplerine hızlı, güvenli ve erişilebilir bir şarj altyapısı sunuyor.

Proje, yalnızca temiz enerji kullanımını teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda şehir merkezindeki otoparkların işlevselliğini artırarak, araç sahiplerinin günlük yaşamını kolaylaştırıyor. Elektrikli araçların şarj edilebildiği bu noktalar, hem karbon salınımını azaltmaya katkı sağlıyor hem de sürdürülebilir şehircilik hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci ulaşım politikaları doğrultusunda desteklenen bu yatırım, enerji verimliliği ve çevre koruma bilincinin de altını çiziyor. - KAYSERİ