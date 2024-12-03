Kayseri'de Engelli Çocuklar İçin Unutulmaz Etkinlik - Son Dakika
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Kayseri'de Engelli Çocuklar İçin Unutulmaz Etkinlik

Kayseri\'de Engelli Çocuklar İçin Unutulmaz Etkinlik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 100 engelli çocuk için eğlenceli oyunlar ve dans gösterileri ile dolu unutulmaz bir etkinlik düzenledi.

03.12.2024 14:07  Güncelleme: 14:08
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.; 3 farklı okulda eğitim gören 100 engelli çocukla eğlenceli oyunlar ve dans gösterileri eşliğinde unutulmaz bir etkinlik gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, sporun ve sporcunun en büyük destekçisi Spor A.Ş., Avrupa Spor Şehri Kayseri'de yaptığı faaliyetlerle özel günleri de unutmuyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, engelli çocuklar için özel bir etkinlik düzenleyerek, 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu/Ortaokulu, Tebessüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Melikgazi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden 100 özel çocukla buluştu. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kapalı Spor Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, çocuklar eğlenceli oyunlarla vakit geçirdi. Ayrıca, sahne gösterileri ve çocuk dansları ile renkli anlar yaşandı. Şişme oyun alanları ve ahşap oyun alanlarında gerçekleştirilen etkinlik, üç okulda ayrı ayrı seanslar halinde yapılarak, engelli çocukların eğlenirken sosyal beceriler kazanmaları sağlandı.

Etkinlik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik spor ve sosyal etkinliklerle katılımlarını artırma çabalarının bir parçası olarak büyük beğeni topladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Engelli Çocuklar İçin Unutulmaz Etkinlik - Son Dakika

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