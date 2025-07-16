Kayseri'de Et Pişirme Teknikleri Workshop'u Düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de Et Pişirme Teknikleri Workshop'u Düzenlendi

Kayseri\'de Et Pişirme Teknikleri Workshop\'u Düzenlendi
16.07.2025 13:23  Güncelleme: 13:26
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler ile birlikte Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Et Pişirme Teknikleri Workshop'unda şef adaylarıyla bir araya geldi. Eğitimler ve gastronomi bölümü açılışı hakkında bilgiler verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile birlikte Mutfak Sanatları Merkezi'nde Et Pişirme Teknikleri Workshop etkinliğinde şef adayları ile buluştu.

Et pişirmenin bütün detaylarının uygulamalı olarak katılımcılara aktarıldığı ve renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Şef Yunus Emre Özdemir öncülüğündeki Et Pişirme Teknikleri Workshop'u gerçekleştirildi. Workshop'ta, yeni şefler kazanmaya, onları değerlendirmeye niyetli olduklarını vurgulayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Hem hobi mantığında hem de arzu edenlere mesleki konum oluşturmak adına daha sonraki süreçte bir eğitim anlamında hayata geçireceğiz. 4 aylık bir eğitim olacak. Milli Eğitimimiz ile sertifikalandırma yönünde protokolümüz var, yetkimiz var. Bu belgeler ile daha rahatlıkla iş bulacaklarını, iş bulamadıklarında rahatlıkla gelip burada çalışma şanslarının olduğunu buradan ifade ediyoruz" diyerek aynı zamanda girişimleri ve milletvekillerinin de destekleri ile Erciyes Üniversitesi'nin bünyesinde gastronomi bölümü açıldığını sözlerine ekledi.

"Amacımız bu şehrin hak ettiği şekliyle daha fazlasıyla tanıtılmasına hep beraber destek olmak"

Eğitimlerin bir kısmının uygulama anlamında Mutfak Sanatları Merkezi'nde yapılacağını da hatırlatan Büyükkılıç, "Amacımız bu şehrin hak ettiği şekliyle daha fazlasıyla tanıtılmasına hep beraber destek olmak. Anlatılacak çok güzel hikayelerimiz var şehrimiz adına. Birbirimize sahip çıkıp, şehrimize sahip çıkıp inşallah bu anlayış içerisinde Mutfak Sanatları Merkezi de, UNESCO'nun listesine girmiş olan bu şehrin yine yapılması gereken çalışmalardan bir kısmıydı. İşimizin kolay olmadığının bilincindeyiz. Ama ben her şeyden önce yıllarını, ömrünü, emeğini bu şehre vermiş bir insan olarak sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Başladığımız gibi sürdürmemiz lazım. İşimizi ciddi yapacağız, hakkını vereceğiz ve bir marka şehri oluşması yönünde kendi çapımızda gayret göstereceğiz" diyerek daire başkanlığı ve ekibine teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, workshopta pişirme tekniklerini öğrenerek et pişirdi.

Milletvekili Böhürler'den Başkan Büyükılıç'a teşekkür

Her ustalığın çok önemli olduğunu dile getiren AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise tecrübenin, bilginin bu alanda önemli olduğunu ve ortaya çıkan yemeklere yansıdığını dile getirdi. Böhürler, Başkan Büyükkılıç'a Kayseri'ye böyle bir merkez kazandırdığı için teşekkür ederek çalışmalarda başarı ve kolaylıklar temennisinde bulundu.

MSM olarak şehre çok büyük bir hizmet getirdiği için Başkan Büyükkılıç'a teşekkür eden Şef Yunus Emre Özdemir de Mutfak Sanatları Merkezi'nin, güzel çalışmalar için son derece yeteri bir merkez olduğunu sözlerine ekledi.

Gerçekleşen workshopta başarı gösteren şef adaylarına katılım sertifikaları ve hediyeleri Başkan Büyükkılıç, Milletvekili Böhürler ve Başkan Koşar tarafından takdim edildi.

Etkinlikte günün anısına hatır fotoğrafı da çekinildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Ayşe Böhürler, Milletvekili, Gastronomi, AK Parti, kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Et Pişirme Teknikleri Workshop'u Düzenlendi - Son Dakika

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