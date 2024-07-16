Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi anısına selalar okundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi anısına selalar okundu

Kayseri\'de Fetullahçı Terör Örgütü\'nün darbe girişimi anısına selalar okundu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kayseri'deki tüm camilerden Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan selalar okundu. Cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

16.07.2024 01:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, Kayseri'deki tüm camilerden okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kayseri'de etkinlikler düzenlendi. Şehitlik ziyaretleri ile başlayan etkinlikler, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) düzenlenen programlar ile devam etti. Kartal Şehitliği'nden başlayan 15 Temmuz Milletin Zaferi Yürüyüşü'nün sonunda protokol üyeleri Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi.

Etkinliklerin ardından FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Kayseri'deki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, Demokrasi, 15 Temmuz, Kayseri, Cami, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi anısına selalar okundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den ’’normalleşme’’ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den ''normalleşme'' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
01:05 90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu 90 bin camide 15 Temmuz şehitleri için sela okundu
23:59 Manisa’da orman yangını Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı Manisa'da orman yangını! Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:49 Donald Trump, ABD’deki seçimler için resmen aday oldu Başkan yardımcısı adayı bile belli Donald Trump, ABD'deki seçimler için resmen aday oldu! Başkan yardımcısı adayı bile belli
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:35 İzmir’deki orman yangınında kahreden detay Ölenler baba, oğul ve yeğenmiş İzmir'deki orman yangınında kahreden detay! Ölenler baba, oğul ve yeğenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 02:48:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi anısına selalar okundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement