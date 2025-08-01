Kayseri'de Gastronomi Eğitimi İçin Destek Müjdesi! - Son Dakika
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Kayseri'de Gastronomi Eğitimi İçin Destek Müjdesi!

Kayseri\'de Gastronomi Eğitimi İçin Destek Müjdesi!
01.08.2025 15:05  Güncelleme: 15:07
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi'nde Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerini tercih edecek ilk 5 bine giren öğrencilere burs ve yabancı dil eğitimi desteği vereceklerini duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ)Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nü tercih edecek ilk 5 bine giren öğrencilere burs desteği, istihdam ve yabancı dil eğitimi desteği verileceğinin müjdesini duyurdu.

Üniversiteler şehri Kayseri'de imza attığı öğrenci ve genç dostu hizmetleri ile Türkiye'ye örnek olan Başkan Büyükkılıç, aynı zamanda kentin gastronomi alanında da gelişimi ve tanıtımı için gayretlerini sürdürüyor.

Bir süre önce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile ilgili ilk haberi duyuran Başkan Büyükkılıç, başlayan üniversite tercih süreci ile birlikte Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nü tercih edecek öğrencilere müjdelerini paylaştı.

Hayallerindeki üniversitelere bir adım daha yaklaşan gençleri Kayseri'nin 5 üniversitesine davet eden Büyükkılıç, "Üniversiteler şehri Kayseri'mize gastronomi alanında güç katacak bir lisans bölümünü kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2025-2026 akademik yılı için öğrenci alımına resmen başlayan bölümümüzü tercih edecek öğrencilerimiz için de güzel müjdelerimiz var. İlk 5 bine girerek bölümü tercih eden öğrencilerimize burs desteği ve yabancı dil kursu desteği vereceğiz. Mezun olduklarında ise istihdam konusunda destek sağlayacağız" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç'ın kente değer katan gayret ve girişimleri ile hemen her alanda hamle gösteren Kayseri, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde açılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile kentin zengin mutfak kültürünü harmanlayarak gastronomi alanında şefler yetiştirecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Gastronomi Eğitimi İçin Destek Müjdesi! - Son Dakika

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